A minap számoltunk be arról, hogy Pataki Zsolt és Oláh Norbert személyében két új érkezőt is bejelentett az NB III. Keleti csoportban szereplő Tiszafüred, a klub egy nappal később harmadik érkezőjéről is hírt adott. A 19 éves támadó Oláh Lóránt érkezik a csapathoz, aki korábban Nyíregyházán nevelkedett, hat évet eltöltött a szabolcsi Bozsik Akadémián, illetve a Spartacusnál. Az elmúlt évet Nagyhalászon töltötte, ahol harminchárom meccsen tizenegy gólt szerzett.

A 19 éves Oláh Lóránt Tiszafüreden folytatja

Fotós: tiszafuredivse.hu

A Jászberény egy érkező mellett egy távozót is bejelentett, ugyanis a jászságiak kapust cseréltek a Hatvannal. Távozott a klubtól a 26 éves Menczeles Iván, aki hat esztendőt töltött a berényieknél. Ugyanakkor ismerős arc érkezett a helyére, hiszen Sándor Bence a Jászberény utánpótlásában pallérozódott hat éven keresztül, majd négy évre a Videotonhoz került. Ezt követően megfordult Iváncsán, Tiszafüreden, Jászberényben ismét, Nagykátán, Törtelen és Cegléden. Legutóbb a Hatvan alkalmazásában állt, ám az idei szezonban nem találta meg számításait, így a Jászberény lecsapott rá.

A Tiszafüred jelenleg a nyolcadik helyen áll az NB III. Keleti csoportban, míg a Jászberény a kiesés elől menekül majd tavasszal, hiszen a 18. helyről várja a folytatást.