– Békéscsabáról jár át Szolnokra edzést tartani. Hogy bírja az ingázást?

– Az ingázással sosem volt gondom. Vonattal járok, ez kikapcsolódás számomra, hiszen közben tudok olvasni, filmet nézni, éppen mihez van kedvem.

– Harminchat évet edzősködött Békéscsabán, hazai és nemzetközi sikerek tömkelegét érte el, teljes az életműve. Miért döntött a váltás mellett?

– Nehéz szívvel jöttem el, ez nyilvánvaló. De tiszteltem a szolnoki vívás múltját, és ismerem a jelenét. Láttam azt, hogy Barcsikné Szatmári Edina vezetésével egy sikeres és jó hangulatú szakosztályt építettek fel. Békéscsabán nem csak szakmai munkát végeztem, a klub teendőiből is feladat hárult rám. Ebben elfáradtam, sok stressz ért. Szolnokon megkaptam a lehetőséget, hogy csak a szakmával foglalkozzam.

– Miben egyeztek meg a Sportcentrummal, amikor megállapodtak?

– Én elsősorban a biztonságot, a jó atmoszférát kerestem. Szeretném jól érezni magam a munkámban. Sokat bíráskodtam szolnoki versenyeken, úgyhogy nem volt ismeretlen előttem a hely. Az elmúlt években hozzászoktam egy bizonyos munkatempóhoz, munkamennyiséghez, ezt mostantól csak a szakmai munka töltheti ki. Ugyanazt a minőségű munkát várom el magamtól most is. Szeretnék a szolnoki vívókból is eredményes versenyzőket faragni, fejleszteni szeretném őket. Már most is olyanokkal foglalkozom, akik megfelelően képzettek, csak csiszolgatni kell a tudásukat, és a versenytapasztalataimat átadni nekik.

Nem csak edzeni, de nevelni is kell a fiatalokat, főleg, hogy a vívás az intelligencia sportja – véli a szakember

Fotós: Nagy Balázs

– Két hete dolgozik Szolnokon, milyennek látja az itteni lehetőségeket?

– Gyerekkorom óta járok a városba, hiszen versenyzőként is sokat vívtam itt. Tanúja voltam, hogyan bővült a csarnok az elmúlt években, úgy látom, hogy az egyik legjobban felszerelt a szolnoki terem az országban.

– Szolnokon egyre több gyerek jár vívni, nekik és a szüleiknek mit érdemes tudniuk Galli Zsoltról?

– Valahogy úgy alakult, hogy már fiatalon sokat foglalkoztam a kisebbekkel. Mindig is volt érzékem ahhoz, hogy a gyerekekkel megfelelően tudjak bánni. Talán ez vitt a vívás, mint pedagógia irányába. Nemrég épp arról beszélgettünk kollégákkal, hogy a legtöbb vívóedző igazából nem is megy nyugdíjba. Hiszen ott érzi jól magát, abban a közegben. A fiatalok kisugárzása, humora bennünket is fiatalon tart. Talán ez a vívóedzői hosszú élet titka.

– Edzőként milyen mentalitást remél versenyzőitől?

– Legfontosabb a megfelelő szintű, minőségi munka. Kicsit talán idealista vagyok, de elvárom a megfelelő hozzáállást, alázatot. Az edzői munkához a nevelés igenis hozzátartozik. Megtanítunk a gyerekeknek sok olyan dolgot, amit máshol sajnos nem tanítanak nekik. Megpróbáljuk a helyes irányban tartani őket, odafigyelünk a tanulmányi eredményeikre, hogy hogyan étkeznek. Nyilván ez nagy felelősség. Egy régi edzőm mondta azt, hogy a vívás az intelligencia sportja. Úgy gondolom, ez most is így van. A vívótermek társasága „viszi magával” a gyerekeket. Akik vívnak, azoknak a nagy százaléka továbbtanul felsőfokon, de olyan tanítványom is akad, aki közepes tanulmányi eredményekkel kezdett vívni, és a többiek „felhúzták”. Ennek oka, hogy a vívás rendkívüli koncentrációra és fegyelemre nevel.