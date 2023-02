– Milyen célokkal vágtak neki a szezonnak?

– A tabella 8-12. helyét tűztük ki magunknak, amelyet az ősz első felében abszolváltunk, hiszen hetedikek is voltunk, azonban ezt követően jött egy nyolcmeccses nyeretlen széria, ami hátra vetett minket. Nem vagyok elégedett a jelenlegi pozíciónkkal, de tudom, hogy többre hivatott ennél a 14. helyezésnél a csapat, és képesek lehetünk jobb eredményt elérni.

– Hogyan értékeli az őszi szezont?

– A sorozatos vereségek frusztrálttá tettek minket, ezáltal pedig belekerültünk egy ördögi körforgásba, hiszen emiatt nem nyertünk meg kulcsfontosságú meccseket közvetlen riválisok ellen hazai pályán.

– Hogy sikerült a téli felkészülés?

– Az eredmények tekintetében jól, hiszen nem veszítettünk mérkőzést. Január 9-én kezdtük az edzéseket, heti három gyakorlással, illetve egy tesztmérkőzéssel. A találkozók összességében jól szolgálták a felkészülésünk, a főpróbán egy egész színvonalas összecsapást játszottunk a Szajollal, melyet sikerült is megnyernünk. Négy távozónk volt a télen, szerencsére őket tudtuk pótolni, hiszen olyan játékosok érkeztek, akik hozzá tudnak majd tenni a csapathoz, és erősödött velük a keretünk.

– Milyen célokat tűztek ki a tavaszi idényre?

– Maradunk az eredetinél, továbbra is a 8–12. helyek valamelyikét szeretnénk elérni. Természetesen a legfontosabb, hogy kivívjuk a bennmaradást, de úgy gondolom, hogy a tizenkettedik pozíciót minimum elérhetjük a bajnokság végéig. A helyzetkihasználáson mindenképpen javítanunk kell a második félévre, illetve be kell építenünk az új játékosokat, azonban erre nincs sok időnk, hiszen hétvégén már bajnoki mérkőzést játszunk, és szükségünk van a pontokra. Ha keményen dolgozunk, akkor a keret is előbb összeáll, ezáltal pedig folyamatosan fejlődhetünk csapatként és egyénileg egyaránt, és az lesz a legfontosabb számunkra a tavasszal, hogy ezt elérjük.

A Kenderes őszi eredményei:

Kenderes–Tószeg 1–2, Kisújszállás–Kenderes 5–1, Kenderes–Jászárokszállás 2–0, Jánoshida–Kenderes 6–0, Mezőtúr–Kenderes 1–1, Kenderes–Szajol 7–2, Rákóczifalva–Kenderes 2–1, Kenderes–Tiszaföldvár 2–7, KuTe–Kenderes 3–2, Kenderes–Jászfényszaru 1–3, Martfű–Kenderes 7–2, Kenderes–Kunhegyes 1–2, Törökszentmiklós–Kenderes 7–0, Kenderes–Cserkeszőlő 0–1.