Az NB I/B. Piros csoportja a 20. fordulóhoz érkezett, ahol a Jászberény a Vasas Akadémia, míg a Cegléd a Veszprém vendége lesz majd.

Előbb pénteken, 18.15-től a Jászberény játszik majd azzal a Vasassal, amely a legutóbbi fordulóban éppen Szolnokon vendégszerepelt a Cegléd ellen. Akkor az angyalföldiek végül egy szoros meccsen, 70–68-ra nyertek , így most régiónk másik csapatára, a Jászberény előtt áll a feladat, hogy legyőzze a negyedik helyen tanyázó piros-kékeket.

A két csapat idei első találkozóján a Vasas simán, 84–62-re legyőzte a jászságiakat, így itt az idő, hogy revansot vegyenek. Amiatt is szüksége lenne erre Rakics Miljan együttesének, hiszen egy jó hajrával még sikerülhet odaérnie a legjobb négy közé. Ehhez többek közt a jelenlegi ellenfelet is le kell győzni. Hektikusnak mondható az utóbbi időben a Jászberény teljesítménye, hiszen a győzelmeket rendre vereség követte eddig ebben a naptári évben. Legutóbb például a jelenleg második helyen lévő MAFC ellen egy szoros összecsapáson végül 91–81-re kikapott a JKSE, azonban ha az eddigi sormintát követi a csapat, akkor jó előjelekkel várhatja a Vasas elleni találkozót. Ehhez természetesen a fővárosiaknak is lesz egy-két szavuk, és valóban nem egy könnyű ellenfélről beszélünk esetükben, hiszen hazai pályán csak a listavezető NKA Pécstől kaptak ki, a többi meccsüket megnyerték, míg a Jászberény kilenc idegenbeli mérkőzéséből csak négyszer hagyta el győztesen a pályát.

A Ceglédre látszólag könnyebb feladat vár a hétvégén, ugyanis a sereghajtó Veszprém otthonába látogat szombaton 18 órától. Siska János együttese azonban volt már jobb formában is a bajnokságban, legutóbbi három találkozóját rendre elveszítette, igaz, a sorsolás sem volt a legkönnyebb, hiszen a PVSK mellett a Jászberény és a Vasas volt az ellenfél. Mindenesetre a legutóbbi összecsapáson nagyon kevesen múlt a bravúraz angyalföldiek ellen, ami bizakodásra is adhat okot a jövőt illetően. Kezdésnek ehhez jó lehet a Veszprém elleni mérkőzés, melyen a papírforma alapján mindenképp a ceglédiek tűnnek esélyesnek. A sereghajtó azonban motivált lehet, hiszen két hete érezte meg először a győzelem ízét a szezonban, és ez az érzelmi töltet lökést adhat nekik a továbbiakban. A két csapat első találkozóján, novemberben Csaba Györgyék 94–77-re legyőzték a veszprémieket, valószínűleg ezt az eredményt szombatra is elfogadná a Cegléd, hiszen az a jelenlegi vereségszéria végét is jelentené. Ráadásul az idegenbeli sikerek sem jöttek ez idáig a CKE-nek a bajnokságban, ugyanis az eddigi kilenc találkozóból csupán egyszer nyert, így az újabb diadal akár egy győzelmi széria kezdetét is jelenthetné.