A keretben hat távozó helyére csupán három új játékos érkezett, ami a létszámban ugyan csökkenést mutat, azonban Karcagon a minőségi előrelépés volt a cél.

– Úgy érzem, erősödött a csapat az érkezőkkel, akik remekül beilleszkedtek, hiszen mind futballistaként, mind emberileg hozzá tudnak tenni együttesünkhöz – beszélt az új igazolásokról Laboncz János, a klub szakosztályvezetője. – Sokat várunk el tőlük, de bizonyára képesek lesznek azt a teljesítményt nyújtani, amit látni szeretnénk tőlük, hiszen taktikailag, technikailag és mentálisan is erős játékosokról beszélünk.

Az eredményekre ugyan az őszi félév után sem lehetett panasz a karcagiaknál, azonban tavaszra is merész álmokat szövögetnek a nagykunságiak.

– Természetesen újoncként remek eredmény a jelenlegi hatodik hely – folytatta a szakosztályvezető. – A bajnokságot megelőzően a biztos bennmaradást szerettük volna elérni, és továbbra is ez a fő célunk, de ahogy tartja a mondás, evés közben jön meg az étvágy, így a szezon végére az első tízben akarunk majd végezni.

A csapat vezetőedzője, Igor Bogdanovics is hasonlóan látja a dolgokat, azonban neki még nagyobb ambíciói is vannak.

– Képesek lehetünk akár az első ötben is végezni a bajnokság végén, de a dobogós helyeket sem tartom elérhetetlennek. A legmerészebb álmom, hogy megnyerjük a tavaszi szezont, ehhez természetesen rengeteget kell dolgoznunk, de elsősorban a fő célkitűzésünket, a biztos bennmaradást kell elérnünk, és utána álmodhatunk merészebbeket – beszélt a csapat céljairól Igor Bogdanovics. – Sokkal nehezebb dolgunk lesz tavasszal, hiszen az őszi eredményünk miatt nagyobb lesz a nyomás a csapaton, de úgy gondolom, hogy az ne is focizzon, aki nem bír teher alatt teljesíteni. Azonban a szezon második felére mindig nehezebb dolguk van a csapatoknak, hiszen sokkal konkrétabbak a célkitűzések mindenkinél már, és emiatt pragmatikusabb játékot is nyújtanak az együttesek. A bajnokság első felében javarészt még ismerkednek egymással a csapatok, illetve azokon belül a játékosok is, és tavaszra körvonalazódnak a reális a célok. Szeretnénk mi is minél jobb eredményt elérni, nagy vágy van bennünk, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy miért is küzdünk valójában. Jó lenne, ha meg tudnánk ismételni az őszi eredményünket, ehhez főleg a koncentrációnkon kell javítanunk védekezésben és támadásban egyaránt, ebben az új játékosok is segítségünkre lehetnek.

A felkészülési időszakban a Karcag öt edzőmeccsen is pályára lépett, ebből hármat megnyert, kétszer pedig döntetlent játszott, így veretlenül hangoltak a bajnokságra.

– Ezeknek a mérkőzéseknek az a céljuk, hogy a játékosok minél több időt töltsenek a pályán, illetve minél nagyobb terhelésben legyen részük – beszélt a tesztmeccsekről Laboncz János.

– Alapozás, ez a legjobb kifejezés – vette át a szót Bogdanovics. – Ez az időszak arról szól, hogy felkészüljünk a tavaszi szezonra kicsivel több mint egy hónap alatt. Elégedett vagyok az elvégzett munkával, remekül teljesített a csapat, nem lehet okom a panaszra a játékosokat illetően. Természetesen, van még hová fejlődni, hiszen soha senki nem lesz tökéletes játékos, de amit elvártunk tőlük, azt megoldották. Mindenkinek ki kell érdemelnie a helyét a kezdőcsapatban, de nem vagyok könnyű helyzetben, hiszen mindenkivel elégedett vagyok.

A hétvégén már bajnoki mérkőzést játszik a Karcag, a 17. helyezett Sényőhöz utaznak, ami a tabellára nézve optimizmusra adhat okot, viszont sokkal nehezebb feladat lesz legyőzni a Szabolcs megyei alakulatot, mint azt a papírforma mutatja.



– Az első két-három forduló a tavaszi szezonban még nem feltétlen a játéktudásról szól, hiszen a pályák állapota a hideg miatt kiszámíthatatlan – tért rá a bajnokságra a vezetőedző. – Nem kifogásokat keresek előre, de mi műfüvön edzettünk végig a tél folyamán, a meccseket pedig füvön játsszuk, ami a fagy miatt közel sem lesz tökéletes állapotban, így fontos, hogy hamar tudjunk alkalmazkodni a körülményekhez. Emiatt úgy gondolom, egyik mérkőzésen sem lehet esélyekről beszélni, hiszen bármi megtörténhet. Fontos, hogy a hozzáállásunk rendben legyen, illetve mentálisan is a topon kell lennünk. Szeretnénk győzelemmel indítani a tavaszi szezont, és három ponttal hazatérni Sényőről, hogy elérhessük céljainkat, melyeket kitűztünk magunk elé.



Az NB III.-as bajnokság tehát február 12-én folytatódik, azonban megyénk négy harmadosztályú csapatából csak három lép pályára hétvégén, mivel a Tiszafüred BKV Előre elleni mérkőzését elhalasztották március 1-jére a fővárosi csapat kérésére. Vasárnap 11 órától a Szolnoki MÁV a Ferencváros II., a Jászberény pedig a DVTK második csapatának vendége lesz, míg a Karcag a Sényő otthonában szerepel 14 órakor.