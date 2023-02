Szombat, 14.30

Kenderes–Kisújszállás

Mindkét csapat döntetlennel kezdte a tavaszi idényt a megyei I. osztályban, azonban míg előbbinél ez bravúrnak számított a Tószeg ellen, hiszen 3–0-s hátrányból állt fel, és még esélye is volt a fordításra, addig a Kisújszállás számára csalódást keltő eredménynek számít a Cserkeszőlő elleni 2–2-es végeredmény. Csillag Sándor együttesének megvoltak a helyzetei ahhoz, hogy megnyerje a mérkőzést, azonban lehetőségei nagy részét elpuskázta, és egy ponttal kellett beérnie. Így tehát felemás érzések kavaroghatnak a csapatokban a 17. forduló előtt, amelynek előzetesen a vendégek az esélyesei, hiszen közel húsz pont választja el a két együttest a tabellán. A kisújszállásiak a dobogóért harcolnak a tavasszal, míg a kenderesiek a kiesés elől menekülnek.

Rossz hír a vendégeknek, hogy a felkészülés utolsó edzésének a legvégén elveszítették csapatkapitányukat, Dobos Róbertet, akinek eltört az orra, és várhatóan a bajnokság hátralévő részét ki kell hagynia. A hazaiak részéről viszont nagy lehet az öröm, hiszen Baktai Balázs nagyon közel állt ahhoz, hogy Tiszaföldvárra igazoljon a télen, azonban adminisztrációs okokból nem jött létre a transzfer. Ugyan Baktai az első tavaszi mérkőzésen még nem játszhatott eltiltás miatt, hétvégén viszont már bevethető lesz.

Az őszi összecsapás könnyed, 5–1-es kisújszállási sikert hozott, Csillag Sándor tanítványai minden bizonnyal szombaton is elégedettek lennének egy hasonló eredménnyel. Azonban ehhez a Kenderesnek is lesz egy-két szava, amelynek mindenképpen jó kiindulópontja lehet a legutóbbi, Tószeg elleni meccs, és lendületet adhat csapatnak a tavaszra. A hétvégén talán még nagyobb bravúrra lesz szüksége Újfalvi Erik fiainak, hogy pontot csenjenek a szomszédvári riválistól.

Mesterszemmel

Újfalvi Erik, a Kenderes vezetőedzője: Egész jó mentális állapotban vagyunk a múlt heti meccs után, amikor fogalmazhatunk úgy is, hogy két pontot otthagytunk Tószegen, de nem vagyunk telhetetlenek, mert így is szép eredményt értünk el. Szombaton szomszédvárak csatája lesz, a srácok tele vannak vággyal, ez látszott már a héten az edzéseken is. Győzni szeretnénk, azonban nem lesz egyszerű feladatunk, hiszen a Kisújszállás egy jó csapat, tele fiatal játékosokkal, akiknek ennek ellenére már megvan a rutinjuk ezen a szinten, hiszen több éve a megye I.-ben játszanak.

Csillag Sándor, a Kisújszállás vezetőedzője: Sajnos beragadtunk a rajtnál, hiszen döntetlent játszottunk a Cserkeszőlő ellen. A játékunk rendben volt, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, azonban ezek kihasználatlanul maradtak, amin mindenképpen javítanunk kell majd hétvégére. Ha ugyanúgy teljesítünk mint az előző fordulóban, csak jobb helyzetkihasználással, akkor nyerhetünk majd. A Kenderes ellen lépünk pályára, amit nevezhetünk szomszédos városok küzdelmének is, azonban nem akarjuk ezt ”túlspilázni”, inkább úgy gondolunk rá, mint egy meccs a 28-ból.

További párosítások:

Szombat: KuTE–Rákóczifalva, Jászfényszaru–Szajol, Martfű–Mezőtúr, TFC–Jánoshida, Cserkeszőlő–Jászárokszállás, 14.30. Vasárnap: Tiszaföldvár–Tószeg, 14.30.