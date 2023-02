Egész pontosan 7,31 másodpercnél állt meg a számláló azok után, hogy ellőtték a rajtot a női hatvan méteres síkfutás szombati ob-döntőjében. Mint korábban írtuk, a szolnoki Kocsis Luca vágtázott át elsőként a célvonalon, az elért idő azonban túlmutat azon, hogy a mezőnyt simán verve szerezte meg a magyar bajnoki címen. Hogy mit is jelent pontosan, azt érzékelteti: 2020-ban 7,45-tel, 2021-ben 7,51-gyel, 2022-ben 7,42-vel nyerték a felnőtt ob-t. A fiatal sprinter idejével megdöntötte az U20-as és U23-as magyar csúcsot, nem mellesleg vezeti az U20-as európai ranglistát, de a korosztályos világranglistán is tizedik helyen áll. Sokat elmond az is, hogy felnőtt magyar bajnokságot utoljára Barati Éva nyert hasonló idővel (7,30), még 1997-ben.

Pedig Luca nem hitte, hogy ilyen időket fut majd a nyíregyházi országos bajnokságon.

– Jó formában érkeztem az ob-ra, de nem gondoltam, hogy 7,36-os U20-as magyar csúcsot futok már az elődöntőben. Minthogy azt sem, hogy a döntőben még ezen is tudok javítani. Már annak is örültem, hogy nyertem, a célban még nem is néztem, milyen idővel – mondta a sprinter. Pedig szerinte nem is rajtolt olyan jól, mint az elődöntőben, a végét viszont jobban össze tudta rakni.

Hasonlóan látta ezt edzője, Varga Ádám is, bár a szakember szerint a rajt is rendben volt, hát még a többi.

Csoda egy futás volt! Luca nagyon szépen, összeszedetten mozgott. Koncentrált rajtot követően folyamatosan gyorsult, könnyedén, nem erőből futott. Meg is lepte az idősebb versenyzőket

– fogalmazott a tréner.

Hozzátette, több, Európa-bajnokságot megjárt versenyzőt felkészítő kollégája is megjegyezte, Luca nem csak gyorsasága, de ritka szép technikája révén is kitűnt a mezőnyből. – Már az ob előtti héten, a BOK Csarnokban is olyan egyéni csúcsot futott (7,44), amely után vártam, hogy átadja a múltnak a 7,43-as U20-as csúcsot. Nguyen Anasztázia 7,32-es korábbi U23-as rekordjának a megdöntése viszont óriási eredmény, hiszen az már egy brutálisan jó idő – emelte ki Varga Ádám.

Varga Ádám és tanítvány a bajnoki arannyal – a cím mellé U20-as és U23-as magyar rekord társult

Fotós: Beküldött fotó

Mivel Luca a fedett pályás szezonban eddig minden versenyen egyéni csúcsot ment hatvanon és kétszázon is, érthető, hogy a futó fokozott várakozással készül a szabadtéri idényre.

– Kíváncsi vagyok, hogy a teljesítményem 100 méteren mire lesz majd elég. Az U20-as magyar csúcs 11,55 másodperc, ezt szeretném megdönteni. Augusztusban, Jeruzsálemben rendezik az U20-as Eb-t, amelyen a döntőbe jutás a célom. És persze ott van egy héttel a korosztályos Eb után a hazai világbajnokság, amelyen a 4x100-as váltó tagjaként indulhatnék – mondta Luca.

Addig is annyi biztos, hogy négy, jó részt meleg égövi edzőtábor vár Lucára. Ám ha nem sérül meg, és a formája is kitart, aligha hagyják ki világbajnoki váltócsapatból...