Az NB III-as csapatok közül a Szolnoki MÁV és a Jászberény is főpróbán vett részt a hétvégi, tavaszi bajnoki rajt előtt. A szolnokiak az Eger csapatát fogadták a Tiszaligeti Stadionban. A Heves megyei ellenfél már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, amelyet meg is tartott a lefújásig. Horváth Csaba együttesének is ugyan megvoltak a helyzetei a találkozón, értékesíteni viszont egyiket sem sikerült. Nem jött jól ez a vereség, ha a MÁV eddig makulátlan felkészülését nézzük, azonban inkább most jöjjön a kudarc, mint a bajnokságban. A Jászberény a hozzá hasonlóan télen alaposan átalakult Dabassal találkozott utolsó edzőmeccsén, ahol gól nélküli döntetlen született. Mindenesetre mindkét térségbeli együttesünknek nehéz feladata lesz a tavaszi szezonban, hiszen a Szolnoki MÁV és a Jászberény is a kiesést jelentő, 18. helyről várja a folytatást. A bajnokságban a szolnokiak a Ferencváros II. vendégei lesznek, a Jászberény pedig a DVTK második csapatához látogat majd vasárnap az NB III.-ban.