„Harmadik hely, Poolbiliárd NB I., Csapatbajnokság, 2022.” – ez áll azon a kupán, amelyet a Szolnoki NHSZ Planéta SE termébe belépve először megpillantunk. „Második hely, Poolbiliárd NB I., Csapatbajnokság, 2021.” – olvasható egy másik serlegen. És így tovább. Hiszen sorakozik még a vitrinben egy s más, amelyre a szolnoki első osztályú csapat büszke lehet.

Szolnoknak ugyanis NB I.-es biliárdcsapata van. Nem is akármilyen, elvégre tavaly a harmadik, tavalyelőtt a második legjobb volt az országban.

– Piszkálja önöket, hogy csak a bajnoki cím hiányzik az elmúlt évekből?

– Az biztos, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot, hiszen többször is közel álltunk hozzá – vágja rá Koós Gergő, a Planéta játékosa. Vele és csapattársaival az egyesület klubhelyiségében beszélgettünk, amelyet maguk alakítottak ki és tartanak fent. A téglaberakású falak között három versenyasztal, egy hosszú bárpult és a már említett trófeagyűjtemény alkotja a terem berendezését. Szemérmesen mondva: férfiember örömmel lép be, és vonakodva távozik onnan.

Másfél millióba is kerülhet egy asztal Nem éppen olcsó mulatság a versenybiliárdhoz szükséges felszerelések beszerzése. Egy versenyasztal egy-másfél millió forintba került, de egy darab biliárddákóért is 3-400 ezer forintot kell fizetni. Igaz, ezek javarészt egyszeri beruházások. Vannak több részből álló biliárddákók – például Koós Gergőé is ilyen –, ezeknek leginkább a spiccrésze használódik el, amely cseréje százezres tétel is lehet. A biliárddákók egyébként klasszikusan juharfából készülnek, de ma már gyártanak karbonból készült fajtákat is, ám azok még jobban megterhelik a pénztárcát.

– Idén viszont van egy nagy erősítésünk – folytatja Koós Gergely –, Csorba Attila Szolnokra igazolt, ő korábban folyamatosan az ország legjobb tíz játékosa között volt, és amerikai légióskodás után tért haza. De a klubot erősíti Baláti Róbert is, aki tavaly az országos ranglista másodikjaként végzett.

A Planéta így 2023-ban a Koós Gergő, Baláti Róbert, Imrei Ferenc, Pataki Tamás, Csorba Attila felállásban kezdte az idényt. Méghozzá győzelemmel: 8:3-ra verték a Dead Pool csapatát. A sikerekig persze hosszú út vezetett.

– Évekig az Aradi Borozóba jártunk – 18-19 évesek lehettünk –, mert egyedül ott volt megfelelő asztal. Heti háromszor-négyszer komolyabban is edzettünk – meséli a kezdetekről Imrei Ferenc, aki a Planétából a legrégebben űzi a sportágat. – Maga a csapat 2006-ban alakult meg, és két éve játszunk az első osztályban – teszi hozzá. – Volt, hogy heti 50 órát gyakoroltunk. Délután kettőkor kezdtük, és hajnali négyig tartott – emlékszik a poolt 2003-ban kezdő Koós Gergő. – Ez nem olyan, mint a biciklizés. Ki lehet esni a kerékvágásból. A tudás visszajön egyébként, már ha pár millió leütött golyó van a kezünkben...

Amit játszanak az az úgynevezett pool biliárd. Többféle – nyolcas, kilences, tízes – játéknem van, egy összecsapás 11 mérkőzésből áll, vagyis a döntetlen kizárt. Koós Gergely szerint annyira kiegyensúlyozott az NB I.-es mezőny, hogy sokszor az utolsó kör dönt. A kocsmákból ismert játéknem egyébként a nyolcas, amelyet versenyen is játszanak – persze eltérő szabályokkal. De különbség az is – magyarázza Koós Gergő –, hogy a versenybiliárdban a fehér golyó mérete ugyanakkora, mint a többié, hiszen itt zsebekbe kerülnek a golyók, ellentétben a kocsmai asztalokkal.

És nem kell száz forintot fizetni egy partiért!

– teszi hozzá Imrei Ferenc.

– Derogáló, ha kocsmasportnak nevezik a pool biliárdot? – vetjük fel.

– Nem. Az zavaró csak, ha az alkohollal, cigarettafüsttel azonosítják, mondván, a biliárd az, amikor illuminált emberek összevissza lökdösnek az asztalnál, kevés tudatossággal – mondja Koós Gergő. – Holott ez észjáték. Mások a szabályok is a pool biliárdversenyen: előre be kell mondani, hogy melyik golyót hova tervezem lelökni. Nem csak arra kell ügyelni, hogy leüssük a golyót, de arra is, hogy utána hogyan tereljük a fehéret, hiszen fontos, hogy folytatni tudjuk a következő lökést is. A szerencsefaktor kicsi, a hiba pedig legtöbbször végzetes – sorolja, hozzátéve: a poolban tilos az alkohol, és doppingszernek is számít.

Mindezt bizonyítandó, Baláti Róbert és Pataki Tamás mérkőzésbe kezd mellettünk. Egy perc alatt olyan gyönyörűen letakarítják az asztalt, hogy szinte fotózni sincs időnk. Ezen nincs mit csodálkozni:

egy profi játékos akár öt-hat asztalt is képes hiba nélkül végiglökni.

– Miért lehetséges, hogy a televízióban sokszor közvetítenek snookert, dartsot, ellenben biliárdot szinte soha?

– A támogatási rendszer miatt. A snooker hagyományos angol játék, sokkal nagyobb összegek mocorognak benne, mint a poolban. A dartsnak pedig kiváló promótálása van. De például Amerikában egy kisebb városban is napi szinten tartanak pénzdíjas poolversenyeket. Nálunk ez nem így van. Rendeznek ugyan pénzdíjas versenyeket, de egy magyarországi biliárdcsapat inkább viszi, mintsem hozza a pénzt – mondja Koós Gergő. – Az eredményességhez rengeteg versenyre kell járni, főtámogatónknak, az NHSZ Szolnoknak köszönhetően most havi két-három tornára is elmehetünk – fűzi hozzá.