Tudják ezt jól a Tisza-tó fővárosában is, hiszen sok tényező nehezítette az őszi szezon közben a futballisták munkáját. Az energiaválság az egyesületet sem kímélte, több alkalommal az edzések megtartása is nehézségekbe ütközött. A fiúk ennek ellenére mentek előre és egy, a szezon közepén észlelt kisebb megtorpanást leszámítva még túl is teljesítették az előzetes várakozásokat.

Mégis, a szokásosnál több változást hozott a téli szünet, hét játékos is elhagyta a klubot, helyükre pedig hat új labdarúgó érkezett. Háda Zoltán (Martfű), Vincze Patrik (Szajol), Fehér Zsolt (Tiszaföldvár) és Barna Viktor (Szolnoki MÁV) mellett, Földi Botond, illetve Tóth Dániel is távozott, utóbbi kettőnek még nem ismert az új csapata. Szabó Gergő kapusra pedig több hónapos kihagyás vár sérülés miatt. Az érkezőkről is szót ejtve: Galla Patrik Balmazújvárosból, Oláh Lóránt Nagyhalásziból, Oláh Norbert Karcagról, , Tomori Zoltán (kapus) Békéscsabáról, a legújabb szerzemény, Kenderesi Dávid Hódmezővásárhelyről próbál majd szerencsét új állomáshelyén, Pataki Zsolt pedig szabadon igazolható játékosként érkezik. Dorcsák Zoltán edzőt arról kérdeztük, hogy az átigazolások összességében erősítést jelenthetnek-e csapata számára.

– A mérkőzések mutatják majd meg igazából, hogy több vagy kevesebb lesz a csapat a változások által. Az edzőmeccsek jól szolgálták ugyan a felkészülésünket, ám a valódi értékmérők a bajnoki találkozók lesznek. Bízom abban, hogy nem gyengült az együttes, de a sok változás miatt van bőven hiányérzetem. Nem állt még össze teljesen a csapat, az eddig látottak vegyes képet mutatnak. A Szolnoki MÁV elleni vereség után a Heves megyei bajnokság első és második helyezettjét (Gyöngyös és Füzesabony) viszonylag simán legyőztük. Védekezésben szerettünk volna még kipróbálni bizonyos dolgokat, a menetközbeni sérülések azonban megakadályoztak ebben bennünket. Már mindenki tréningezik, reményeink szerint a most legjobbnak vélt tizenegyet tudom majd pályára küldeni a BKV Előre ellen. Az új fiúk közül többen is bemutatkozhatnak, lesz olyan is, aki a kezdőben kap lehetőséget. Ez a hét szolgál a hibák javítására és a csapatjáték további csiszolására. A hideg idő miatt azonban műfüvön edzünk, ami nem szerencsés, hiszen vasárnap füvön lesz a mérkőzésünk.

– Mivel lenne elégedett a bajnokság végén?