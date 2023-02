Góllal nyitotta a harmadik negyedet a budapesti együttes, de a lendületük eddig tartott, ezt követően látszott, már nem bírják úgy erővel, mint a meccs első felében. Ezt a fehér sapkás hazaiak ki is használták, bevágtak négy gólt, miközben Bányai Márk remekül védett a kapuban, így minden kérdés végérvényesen eldőlt. Bár az utolsó pillanatban még szépített a fővárosiak közül kiemelkedő Szalai Péter. Az utolsó játékrészben már végképp nem működött a KSI védekezése, így ebben a nyolc percben hét gólt rámoltak be a szolnoki játékosok, s hiába csúszott be egy-két hiba hátul, végül fölényessé tették győzelmüket (16–6).

Legközelebb, jövő szerdán 20 órától jóval nehezebb feladat vár a Dózsára, mivel a BVSC vendégeként kell majd medencébe szállnia a három pontért.

SZOLNOKI DÓZSA–KSI SE 16–6 (3–1, 2–1, 4–2, 7–2)

Vízilabda Aréna, 100 néző. Vezette: Kovács Cs. T., Némethy

SZOLNOK: BÁNYAI – Kovács G. 1, Vismeg Zs. 3, PÁSZTOR M. 3, Ágh, Vámosi 1, SZEGHALMI 2. Csere: Magyar G. (kapus), Belényesi 1, SCHMÖLCZ 2, Teleki 1, Pető A. 2, Simon D., Balla D. Edző: Hangay Zoltán

KSI: DANKA – Iriczfalvi, SZALAI P. 3, Szépfalvi, Petrák, Nagy Á. 1, Bede 1. Csere: Fejes (kapus), Irmes M., Nagy Z. 1, Lantos, Bodoróczki, Pető Á., Benedek M. Edző: Horváth János

Gól – emberelőnyből: 7/4, ill. 9/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Vámosi (28. p.)