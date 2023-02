A szolnoki származású, vízilabda-válogatottunk egykori klasszisát a kétszeres olimpiai negyedik, világ- és Európa-bajnok, Drávucz Ritát beválasztották a LEN (Európai Úszószövetség) frissen megalakult női vízilabda-technikai szakbizottságába, melybe Drávucz mellett bekerült még a török Yilmaz Ozalp, az izraeli, Revital Cohen és a görög, Stavroula Kozompoli is.

– Végtelenül megtisztelő, hogy rám gondoltak, hogy azt érzik, tudok bármit is tenni a sportágért – nyilatkozta Rita, az mvlsz.hu-nak. – Ugyanakkor még pontosítani szükséges, milyen feladatokkal is jár ez a pozíció. Merthogy amibe belefogok, azt szeretem jól csinálni, és komolyan is veszem. Fontos kiemelni, hogy ezt a feladatot el kell helyeznem a puzzle-ben, merthogy sok szabad perccel momentán nem rendelkezem.