Kiváló eredménnyel zárt a nyíregyházi fedett pályás Grand Prix szombaton rendezett 60 méteres síkfutó számában Kocsis Luca. A Szolnoki MÁV SE sprintere már az előfutamban is 7,52 másodperces egyéni csúcsot ment, ám a döntőben még ezen az időn is jócskán faragott, 7,44-gyes eredményével pedig versenyt is magabiztosan nyerte Nguyen Anasztázia (7,51) és Sulyán Alexa (7,53) előtt.