Bár még 14 forduló hátra van a másodosztály küzdelmeiből, mégis úgy tűnik, hogy a Diósgyőr és az MTK gárdáját senki sem tudja megállítani a feljutásért vívott harcban. A 24. fordulóban mindkét alakulat fontos meccset nyert megerősítve helyét a tabella első, illetve második helyén.

Régiónk csapata, a Tiszakécske, hat pontos győzelmet aratott a szebb napokat is látott Nyíregyháza balmazújvárosi otthonában. A Tisza-partiak győztes gólját akárcsak az őszi bajnokin, ezúttal is Zamostny Balázs szerezte. Szintén fontos meccset nyert a múlt héten edzőváltáson átesett Kazincbarcika, Varga Attila helyett az eddigi másodedző Simon László irányította a borsodiakat Kozármislenyben. Érdekesség, hogy a barcikaiak soraiban több egykori szolnoki és jászberényi játékos is szóhoz jutott. Közülük Kurdics Levente és Pálinkás Gergő is gólt szerzett a mérkőzésen. A következő bajnoki összecsapásra már az új vezetőedző Csábi József készíti fel az osztályozó elől menekülő Kazincbarcikát.

A forduló egyik meglepetését a sereghajtó Dorog okozta, amely egy góllal verte a Szeged csapatát. pontot. Ezzel együtt is három pont a piros-feketék lemaradása az osztályozós pozícióban lévő Békéscsabával szemben.

A 24. forduló eredményei:

Nyíregyháza–Tiszakécske 1–2, ETO FC Győr–Soroksár SC 1–1, Budafok–MTK Budapest 0–1, Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC 1–2, Kozármisleny–Kazincbarcika SC 0–3, FC Csákvár–FC Ajka 1–1, Dorogi FC–Szeged 1–0, Szombathelyi Haladás–Siófok 2–2, Békéscsaba–Szentlőrinc 2–0, Diósgyőri VTK–Pécsi MFC 3–2.

A bajnokság állása: 1. Diósgyőr 55 pont, 2. MTK 50, 3. Pécs 43, 4. Gyirmót 39, 5. Szeged 39, 6. Ajka 36, 7. Haladás 36, 8. Győr 32, 9. Tiszakécske 31, 10. Csákvár 31, 11. Soroksár 31, 12. Mosonmagyaróvár 29, 13. Budafok 28, 14. Siófok 28, 15. Nyíregyháza 27, 16. Kazincbarcika 27, 17. Szentlőrinc 26, 18. Békéscsaba 24, 19. Kozármisleny 21, 20. Dorog 21 pont.