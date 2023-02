A miskolci csapat az elmúlt 16 mérkőzésén 14 pontot gyűjtött, amellyel a tizedik helyen áll. Mindössze két pont a hátránya a nyolcadik Kaposvárral szemben. Azt hallani, hogy a borsodi főváros gárdájának eltökélt szándéka, hogy alapszakasz zárását követően az 5–8-helyért folyó csatározásokban legyen majd érdekelt. A legutóbbi fordulóban 15–8-ra verték a sereghajtó KSI-t. Igazából eddig a hátsó régió csapatait győzték le Vidumanszky László edző tanítványai, a tabella első hat helyezettje elleni mérkőzéseken viszont nem volt esélyük a győzelemre. Erre jó példa a tavaly november 5-i miskolci meccs, ahol 9–2-re kaptak ki a Dózsától.

Hamár a szolnokiaknál tartunk, Jansik Dávidék fontos meccset nyertek szerdán a BVSC uszodájában, sikerükkel továbbra is a harmadik helyet foglalják el. Pozíciójuk megőrzéséhez azonban kellenek a további győzelmek, legközelebb szombat este a Miskolccal szemben. Erről (is) beszélt a miskolci nevelésű válogatott kerettag, Vismeg Zsombor, aki tavaly nyár óta erősíti a szolnokiakat...

– Őszintén szólva reménykedtem a válogatott meghívóban, mert úgy érzem, hogy jól teljesítettem az elmúlt bajnoki mérkőzéseken. Rátérve a közelgő bajnokira, kemény találkozóra számítok a Miskolc ellen is. Ismerem őket, hiszen hat szezont játszottam náluk. Idén több meccsen, a Szeged és a BVSC ellen is bizonyították, hogy nem lehet őket félvállról venni, képesek meglepetést okozni. Legutóbb a BVSC-vel szembeni összecsapáson is megmutattuk, hogy tudunk jól játszani, a siker pedig plusz motivációt jelent számunkra. Jobb csapat vagyunk a Miskolcnál, itthon kell tartanunk a három pontot – tette hozzá a 20 éves játékos.