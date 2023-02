A Tiszafüred és a DVSC II. együttese is halasztani volt kénytelen tavaszi rajtját az NB III. Keleti csoportban. A két együttes egymás elleni edzőmeccsel vigasztalódott a hétvégén, bár térségünk csapatának ebben kevés öröme volt, lévén a debreceniek – az NB I.-es gárda játékosaival megtöltött – csapata 5–1-re nyert. Dorcsák Zoltán legénysége így is esélyesként várja a most vasárnapi, Jászberény elleni megyei derbit.

Eredményesen hangolódtak az élcsapatok a megyei első osztály szintén most hétvégén induló tavaszi idényre. A Tiszaföldvár a Bács-Kiskun megyei első ligát vezető Kiskunfélegyháza otthonában nyert 6–2-re, míg a Martfű a Szolnoki MÁV U19-esei ellen győztek 9–0-ra. Nem fogta vissza magát a Tószeg, amely 16 gólt gurított a harmadosztályú Szolnok Fanaticnak. A Kenderes 2–1-re nyert a Szajol ellen, a Kunhegyes azonban hazai pályán nem bírt a hevesi első osztályban pont nélkül álló, utolsó Besenyőtelekkel (1–4), minthogy a Kunszentmárton is kikapott a békési elsőosztályú Gyulától (1–8).

Eredmények: Tiszafüred–DVSC II. 1–5, Kiskunfélegyháza–Tiszaföldvár 2–6, Kunhegyes–Besenyőtelek 1–4, Tószeg–Szolnok Fanatic SE 16–0, Kenderes–Szajol 2–1, Gyula–KuTE 1–8.