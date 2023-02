Az immár hagyományosan megrendezett III. Ulviczki Mihály emléktorna szombati játéknapján délelőtt az U12-esek mezőnyében - a döntőt is egymással játszva - taroltak a Szolnoki MÁV fiataljai, a két évvel idősebbek között délután a Tehetség SE reménységei vitték el a pálmát. A szervező Szanda Focisuli vezetése vasárnap is pályára invitált egy korosztályt – ekkor a nyolc évesek adhattak számot felkészültségükről – itt is jászberényi siker született.

U12-es korosztály

Az első nap délelőtti résztvevőit két csoportba osztották a szervezők, a Szolnoki MÁV két csapattal is képviselte klubját, melyek külön négyesbe kerültek. Kék és fehér színnel megkülönböztetett együtteseik simán vették az akadályokat – egyikük azért alaposan megizzadt a KLC ellen az elődöntőben –, végül a fináléban találkoztak, ahol előbbiek állhattak a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. A “mávosok” fölényét jól jellemezte, hogy két különdíjat is bezsebeltek játékosaik az eredményhirdetés során.

Végeredmény: 1. Szolnoki MÁV (kék), 2. Szolnoki MÁV (fehér), 3. Kecskeméti LC, 4.Karcag SE, 5. Abonyi KID, 6. Tehetség SE, 7. Grosics Akadémia Gyula, 8. Szanda Focisuli.

Különdíjasok:

Gólkirály: Csobán Noel (Szolnoki MÁV kék), hét góllal

Legjobb játékos: Mérész Milán (Szolnoki MÁV fehér)

Legjobb kapus: Virág Géza (KLC)

Legjobb hazai játékos: Vitái Bálint (Szanda Focisuli).

U 14-es korosztály

A délelőtti vetélkedéshez hasonlóan ebben a korosztályban is nyolc csapat képviselte klubját. A nagyszerű mérkőzéseket is hozó megmérettetésen már a csoportmeccseken is kiemelkedett a TehetségSE együttese, amely végül pontveszteség nélkül, egyetlen gólt sem kapva nyerte meg a tornát. Mögötte az a Szajol végzett a második helyen, amelyet a jászberényi fiatalok – a selejtező és a döntő alkalmával is – egyaránt 4–0 arányban győztek le. A B jelű négyes győztese, a Szanda FS szerencsétlenül járt az utolsó két találkozóján, végül csak a negyedik helyre futott be.

Végeredmény: 1. Tehetség SE (Jászberény), 2. Szajol, 3. Szászberek, 4. Szanda FS, 5. UFC Kecskemét, 6. Fegyvernek, 7. Újpesti Haladás, 8. Rákóczifalva.

Különdíjasok:

Gólkirály: Petkes Hunor (Szanda FS), öt góllal

Legjobb játékos: Mizsei Norbert (Tehetség SE)

Legjobb kapus: Kocsis Benedek Pál (Kecskemét)

Legjobb hazai játékos: Takács Bálint (Szanda Focisuli).

Az U14-es korosztályban a Tehetség SE fiataljai bizonyultak a legjobbnak

Fotós: Tehetség SE Facebook oldala

U8-as korosztály

Betegség miatti lemondások következtében az UFC Kecskemét lépett a Jászberényi FC helyére vasárnap, a Szentesi Kinizsi pedig öt fővel, csere nélkül játszotta végig a hat mérkőzést, kis híján a dobogón végezve. A résztvevő hét együttes körmérkőzéses formában játszott egymással, amelyből a Tehetség SE labdarúgói jöttek ki a legjobban. Az öt győzelem mellett mindössze egy döntetlen volt a mérlegük a nap végén.

Végeredmény: 1. Tehetség SE (Jászberény), 2. Eger SE, 3. Szanda FS, 4. Szentesi Kinizsi, 5. Szolnoki MÁV, 6. UFC Kecskemét, 7. Szászberek.

Különdíjasok:

Gólkirály: Danyi Sándor (Tehetség SE, Jászberény), hét góllal

Legjobb Játékos: Prohaj Benett (Eger)

Legjobb kapus: Hajdu Zalán (Szanda FS)

Legjobb hazai játékos: Csombordi Bertalan (Szanda Focisuli).