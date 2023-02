Keleti csoport

Facultas Tiszafüredi VSE–Körösladányi MSK 1–0 (0–0)

Tiszafüred, 400 néző, vezette: Török M. (Hovanecz, Juhász).

Tiszafüred: Tajti – Csábi, Kalóz (Galla, 40.) Baranyi l, Karika (Szövetes, 63.) – Mácsai, Barzsó, Oláh N. (Kenderesi, 80.) – Skulka (Pintér V. 63.), Szabó V., Kertész T. (Oláh L. 63.) Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerző: Galla (86.).

Már a negyedik percben ziccerbe került a hazai csapat a tabella harmadik helyét elfoglaló vendégekkel szemben, majd elsősorban Kertész Tamás révén újabb helyzetek maradtak kihasználatlanul a folytatásban is. A Körösladány egyértelműen kontrákra rendezkedett be, taktikájuk pedig csaknem bevált, ám ők sem tudtak élni a kínálkozó lehetőségekkel. A Tiszafüred, szinte végig uralta a mérkőzést, érvényesült az akaratuk, csak a szenzációsan védő, és a mezőny legjobbjának bizonyuló vendégkapussal nem számoltak. Ám az ő eszén is sikerült túljárni a találkozó hajrájában, amikor a csereként beállt Galla egy pontrúgás után megszerezte a győztes találatot.

Dorcsák Zoltán: – Maximálisan bejött, amire számítottunk, kisebb csoda volt, hogy ilyen sokáig nem született gól. Teljesen megérdemeltük a győzelmet.