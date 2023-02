Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, és Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) elnöke még február elején tartott közös sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy a magyar egyesületek 2023-ban közel 14,5 milliárd forintos közvetlen állami hozzájárulásban részesülnek. A kiemelt vidéki sportegyesületek 2022-es 3,2 milliárd forintos támogatása idén 4 milliárd 163 millió forint lesz. Deutsch Tamás akkor azt mondta, hamarosan döntés születik arról, hogy mely vidéki egyesületetek kapnak az összegből.

Azóta megjelent az egyesületek listáját tartalmazó kormányhatározat, amelyből kiderült: a Szolnoki Sportcentrum megtartotta kiemelt besorolását.

Ráadásul térségünk egy másik sportszervezete, a Ceglédi Vasutas Sport Egyesület bekerült a támogatott klubok körébe.

Már korábban döntött arról a sportkormányzat, hogy a kiemelt fővárosi sportszervezetek mellett a vidéki bázisok erősítése is fontos stratégiai cél. Három éve indult el a program, amelybe a Szolnoki SC-SI akkor is bekerült. Azóta viszont új sportállamtitkárság állt fel, amely új auditálást végzett. Ezen sikerült most ismételten megfelelnünk – mondta el érdeklődésünkre a Sportcentrum ügyvezető igazgatója.

Rózsa József kiemelte, nem alanyi jogon jár a támogatás, azt nagyon szigorú szempontrendszert alapján ítélik oda. – Figyelik, hogy egy szervezetnek hány sportágban hány szakosztálya van, mennyi sportolóval, és milyen eredményességgel. Beleszámít a döntésbe a szervezet létesítményhálózatának és utánpótlásképzésének milyensége is. A támogatást ugyanakkor az élsport eredményességének növelésére, és a szabadidős sportlehetőségek szélesítésére egyaránt szánják – hangsúlyozta.

Hozzátette, kiemelt vidéki egyesületként az előző években 220 millió forintot kapott a Sportcentrum, az új auditálással ez az összeg évi 250 millió forintra emelkedett.

– A SOSZ szakmai elbírálása is visszaigazolja azt, hogy jó úton jártunk az előző esztendőkben. Az elvárás továbbra is az, hogy próbáljunk fejlődni, tartsuk fent az eredményességünket, hiszen a sport mindig befektetés a jövőbe – fogalmazott az ügyvezető igazgató.