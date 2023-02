A női NB I.-ben a jászberényi lányok a Gödöllő otthonában léptek parkettára szombat délután, ahol a vendéglátók végül sima, 3–0-s sikert arattak a jászságiak ellen. A találkozón a második szett alakult a legszorosabban, ott Deme Gábor lányai húsz pontot is elértek, azonban ez kevésnek bizonyult a szettgyőzelemhez.

Gödöllő–Jászberény 3–0 (25:15, 25:20, 25:16)

Jászberény: Fodor, Juhász V., Sléder, Somlai, Kovács D., Faragó F. Csere: Berényi, Lagzi-Kovács (liberó). Edző: Deme Gábor.

Deme Gábor: – Nem közelítettük meg a Balatonfüreden mutatott teljesítményünket. A Gödöllőt tisztelem, egy jó erőkből álló csapat, de azt kell hogy mondjam, hozzásegítettük ellenfelünket a győzelemhez.

Szolnoki férfi röplabdásaink is idegenben szerepeltek, ezúttal a TFSE vendégei voltak a férfi röplabda NB I., Középszakaszának ötödik-hatodik helyért folytatott párharcában. Az első találkozón a fővárosiak győztek, és sajnos a második találkozó kimenetele is hasonlóan alakult, 3–2-re nyert a Testnevelési Egyetem csapata. Az összecsapáson a szolnokiak kétszer is felálltak szetthátrányból, viszont a döntő játszmában is a budapestiek felé dőlt a mérleg nyelve, így ők gyűjtötték be a győzelmet. Nincs még minden veszve azonban térségünk együttesének, ugyanis a párharc az egyik csapat három nyert meccséig tart, de nehéz feladat előtt állnak a folytatásban Gulyás Ferenc tanítványai, akik február 18-án javíthatnak majd.

TFSE–Szolnok 3–2 (25:21, 27:29, 25:23, 17:25, 15:13)

Szolnok: Csombor, Reiner, Földes, Tímár, Guzmics, Oláh R. Csere: Falusi, Fenyvesi (liberó). Edző: Gulyás Ferenc.

Gulyás Ferenc: – Hősiesen küzdöttünk végig az egész mérkőzés alatt. Sérülten, betegen kihozták magukból a fiúk, amit tudtak. Úgy gondolom, így lehet veszíteni, illetve a játékvezetőknek is „be kellett melegíteni” az első szettben. Nem csüggedünk, készülünk a következő mérkőzésre.