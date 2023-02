Könnyűnek tűnő győzelmének köszönhetően tartja harmadik pozícióját az OB I/B-s bajnokságban az Invictus. Ha két elmaradt meccsét is nyeri Kis Gábor csapata, a második helyen várhatja majd, hogy a célegyenesébe forduljon az idei szezon.

A korábban tapasztalt gyengébb kezdéssel ellentétben jó rajtot vett az Invictus a szombati mérkőzésén. Magabiztos védekezés mellett előfordultak ugyan pontatlan lövések, de a jó kapus teljesítményének köszönhetően uralta a negyedet a hazai legénység. A tartalékos vendégek a folytatásban is gyengén lőttek, vagy Dévai hárított és a hazai blokkok is a helyükön voltak, a két bekapott gól jó összpontosításra utalt a saját kapujuk előtt. Fordulás után támadásban tovább javult régiónk együttese, immár hat gólt rámolva be ellenfelének. Meglepően nagyra hízott a különbség a végére, ami az idegenbeli szoros mérkőzés után mindenképp meglepetés. Amennyiben Marnitz Gergőék megnyerik elmaradt két mérkőzésüket, ismét a tabella második helyére léphetnek fel.

– Dicséret illeti a srácokat, mert ezen a mérkőzésen minden és mindenki a helyén volt – mondta Kis Gábor, az Invictus edzője. – Bízunk a jó folytatásban.

Invictus SC–Hódmezővásárhely 19-5 (5-1, 4-1, 6-2, 4-1)

Újszilvás, 50 néző, vezette: Juhász Tibor, Orosz László.

Invictus: Dévai - Tóth Á. 2, Zsilák 1, Ashanin 2, Nagy R. 2, Marnitz 1, Szőke Á. 3. Csere: Sándor L. 1, Süveges 2, Kovács M. 1, Bukta 4, Bölcskei. Edző: Kis Gábor.

Gól - akcióból: 28/12, ill. 22/3.

Gól - centerből: 2/2, ill. 0/0.

Gól - emberelőnyből: 8/5, ill. 11/2.