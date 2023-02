Az NB III.-as bajnokság tavaszi szezonja már szombaton elkezdődik, így utolsó edzőmeccsén szerepelt a hétvégén a Karcag és a Tiszafüred is. Előbbiek hazai – műfüves – pályán fogadta a DVSC II.-t, és egy jó iramú mérkőzésen, 2–1-es sikerrel hangoltak a bajnoki folytatásra. Így tett a Tiszafüred is, amely a Gyöngyösi AK ellen lépett pályára. A fürediek már az első félidőben is magabiztos 3–0-s előnyre tettek szert, és ugyan találataik számát megduplázták a fordulást követően, a gyöngyösiek kétszer is betaláltak, így kialakult a 6–2-es végeredmény. Dorcsák Zoltán együtteséből Mácsai László kétszer volt eredményes, mellette Kalóz Ádám, Kertész Tamás, Szabó Viktor és Tomola Patrik is betalált az ellenfél hálójába.

A megyei I. osztályú csapatainknak még két hét van a felkészülésből, de közeledik a bajnoki rajt az együttesek számára. A megyei élvonal listavezető csapata, a Martfű a Kiskunfélegyházával szemben nyert 3–0-ra Kinyig Milán, Hevesi-Tóth Tamás és Kovács Tamás találatai révén. A Tiszaföldvár a Pest megyei II. osztályban szereplő Tápiószentmárton ellen győzött 7–2-re. A tiszazugiak közül Kriska Norbert és Asztalos Dávid kétszer-kétszer volt eredményes, mellettük Rimóczi István, Bódai Nándor és Kasik Ákos is gólt szerzett. A Kisújszállás felülmúlta a Kunhegyest (6–2), ahogy a Jánoshida is a Tápiószelét (8–3). A Kenderes nem bírt a megye II-es Tiszagyendával (2–2), a Tószeg pedig kikapott a Szolnoki MÁV U17-es csapatától (5–3).

A megyei II. osztályban szereplő együttesek közül a Lurkó Focimánia döntetlent játszott a Tiszakécske U19-eseivel (2–2), a Jászboldogháza pedig kikapott a megye III-as Újszásztól (4–1). Apropó megye III., a Tiszasas 6–3-ra nyert első edzőmeccsén a Lakitelek U19-es csapata ellen.

Eredmények:

Karcag–DVSC II. 2–1, Tiszafüred–Gyöngyösi AK 6–2, Tápiószentmárton–Tiszaföldvár 2–7, Kiskunfélegyháza–Martfű 0–3, Kunhegyes–Kisújszállás 2–6, Jánoshida–Tápiószele 8–3, Szolnoki MÁV U17–Tószeg 5–3, Kenderes–Tiszagyenda 2–2, Tiszakécske U19–Lurkó Focimánia 2–2, Jászboldogháza–Újszász 1–4, Lakitelek U19–Tiszasas 3–6.