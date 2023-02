Mint írtuk, a Kazincbarcika vezetőedzőjeként folytatja pályafutását Csábi József. A Szolnoki MÁV korábbi labdarúgójának, edzőjének az érkezését múlt héten jelentette be a másodosztályban újoncként szereplő, és a kiesés elől menekülő borsodi klub. A tréner azok után ült le a barcikaiak kispadjára, hogy 2021 decemberében lemondott a Szolnoki MÁV vezetőedzői posztjáról, amely pozícióban az akkor még másodosztályú Tisza-partiakat próbálta kivezetni a kieső helyről, ám nem járt sikerrel. Ugyanakkor továbbra is a klubnál maradt, mint az utánpótlásért felelős sportigazgató. Ez azért is volt különösen fontos, mert 2021-ben a második legmagasabb besorolású képzési hellyé, tehetségközponttá minősítették a Szolnokot.

Ezek után megkérdeztük a szakembert, folytatja-e munkáját a MÁV utánpótlásánál.

Csábi József hírportálunknak megerősítette, hogy a kazincbarcikai feladatai mellett a jövőben sajnos nem tudja ellátni a korosztályos csapatok fejlesztését célzó program továbbvitelét, minderről már a klubbal is megállapodtak.

A barcikai egyesület hivatalos oldalának adott interjúban elmondta azt is, a megborult finanszírozás miatt került nehéz helyzetbe a MÁV.

Lemondtam, aztán most látható, hogy nekem lett igazam

– fogalmazott Csábi.