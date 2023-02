A feljutásra törő csapatok közül a Diósgyőr hazai pályán játszva verte a Tiszakécskét, az MTK és a Pécs is fontos idegenbeli pontokat gyűjtött Dorogon, illetve Mosonmagyaróváron.

Ugyancsak NB I.-es álmokat szövögetnek Szegeden, ám a kék-feketéknek egyenlőre nem megy a tavaszi folytatásban, két hazai meccsükből mindössze egy pontot szereztek, előbb ikszeltek a Győrrel, vasárnap pedig 4–2-es vereséget szenvedtek a kiesés elől menekülő Szentlőrinctől. A dunántúli rangadón némi meglepetésre a szombathelyi Haladás a Győr otthonából vitte haza a három bajnoki pontot.

Újabb idegenbeli győzelmet ért el az Ajka gárdája, amely egy hete Szentlőrincen, most pedig Kozármislenyben is egy góllal diadalmaskodott. Tavaszra felpörgött a Budafok is, amely a múlt heti pécsi sikere után négy góllal küldte haza a Kazincbarcikát.

Az utóbbi csapatnál, amely a 17. osztályozós helyen tanyázik, felmerült Varga Attila edző menesztése. A tavaly májusban még NB I.-es Gyirmót egyre távolabb kerül a feljutó helyek valamelyikétől, egy hete a vendég Doroggal, most pedig Békéscsabán ikszeltek.

A hétfő este zárómeccsen a listavezető Diósgyőr otthonába látogatott a Tiszakécske. A hazaiak egy felejthető mérkőzésen Lukács Dániel tizenegyesből lőtt góljával 1–0-ra verték a lelkesen, de bátortalanul játszó Tisza-partiakat.

A 22. forduló eredményei:

Nyíregyháza Spartacus–BFC Siófok 1–1 (1–1),

ETO FC Győr–Haladás 1–3 (1–3),

Szeged–Szentlőrinc 2–4 (0–3),

Dorog–MTK Budapest 0–2 (0–1),

Békéscsaba–Gyirmót FC 1–1 (1–0),

Budafoki MTE–Kazincbarcika 4–0 (1–0),

Mosonmagyaróvár–Pécsi MFC 1–2 (1–1),

Kozármisleny–Ajka 0–1 (0–1),

Csákvár–Soroksár SC 0–0,

Nyíregyháza Spartacus–Siófok 1–1 (1–1),

ETO FC Győr–Haladás 1–3 (1–3),

Diósgyőri VTK–Tiszakécske 1–0 (1–0).

A bajnokság állása:

1. DVTK 49 pont,

2. MTK Budapest 44,

3. Pécsi MFC 42,

4. Szeged 39,

5. Haladás 35,

6. Ajka 35,

7. Gyirmót 33,

8. Csákvár 29,

9. Soroksár 29,

10. ETO FC Győr 28,

11. Budafoki MTE 28,

12. Tiszakécske 27,

13. Siófok 27,

14. Nyíregyháza 26,

15. Mosonmagyaróvár 26,

16. Kazincbarcika 24,

17. Szentlőrinc 22,

18. Békéscsaba 21,

19. Kozármisleny 20,

20. Dorog 17 pont.