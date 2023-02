Az NB II. Keleti csoportjának huszadik fordulójában a második helyen lévő Tiszaföldvár a tizedik Gyulaházát fogadta a Homoki Sportcsarnokban hétfőn.

A találkozón az első játékrész feléig csupán egy gól volt a TiSE előnye, azonban a következő tíz percben még ötször volt eredményes Bozsó László együttese. A vendégeknek a szünet előtti utolsó percben erre volt még válasza, és ezzel 6–1-es állással vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrész gyulaházai góllal indult, azonban ez nem rendítette meg a tiszazugiakat és tizenegy gólig meg sem álltak a lefújásig, míg a szabolcsiak csak háromszor vették be összesen a Tiszaföldvár kapuját. A bajnokság most kisebb szünetre vonul, ugyanis kupaküzdelmek következnek, ahol a legjobb nyolc közé jutásért a TiSE a Levelek otthonában játszik február 20-án. A bajnoki pontvadászatban a Tiszaföldvár továbbra is a második helyet foglalja el, és mindössze egy pont a lemaradása az éllovas Csengerhez képest, amellyel majd az alapszakasz utolsó fordulójában találkozik.

Tiszaföldvár–Gyulaháza 11–3 (6–1)

Homoki Sportcsarnok, Vezette: Aczél T. (Bereczki B., Minda G.)

Tiszaföldvár: Gerhát – Sipos M., Sindel, Balla, Szabó T. Csere: Légrádi, Vincze, Benedek Zs., Hevesi-Tóth, Juhász Zs.

Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Hevesi-Tóth (7., 17., 31.), Sipos (11.), Juhász Zs. (11., 31.), Szabó T. (15.), Sindel (15., 39., 39.), Balla (36.), ill. Kozma (20.), Lakatos L. (27., 38.).