– Elengedtük azokat a játékosainkat, akik eddigi teljesítményükkel nem igazolták szerepeltetésük jogosságát. Így nemcsak a klub pénztárcáját kíméljük meg a további nagy kiadásoktól, hanem lehetőséget biztosíthatunk fiataljainknak a rendszeres játékra – indokolta hírportálunknak Gottdiener Lajos, az egyesület elnöke a vezetés azon döntését, hogy miért is váltak meg egy csapatnyi meghatározó labdarúgótól.

– Az együttes őszi szereplése arról győzött meg bennünket, hogy nem érdemes erőn felül olyan anyagi áldozatokat hozni, amellyel még a harmadosztályú tagságunkat sem vagyunk képesek biztosítani. Jöjjenek akkor inkább a fiatalok, akikből ugyan a rutin hiányozik, de a rendszeres játékkal közelebb kerülhetnek ennek megszerzéséhez. Az sem probléma, ha az lesz az ára, hogy kiesünk a megyei bajnokságba – mondta.

Nem látja ezt másképp a felkészülési időszak előtt Lakatos Béla helyére kinevezett edző, Besenyi Gábor sem:

– Úgy vélem, hogy merész, de érthető döntés volt a vezetőség részéről ez a nagyfokú fiatalítás. Rám pedig azért esett a választás, mert Tüdős Dávid segítőmmel mi ismerjük legjobban a mostani keretet.

– Hogy sikerült a felkészülésük?

– Az idei fordulók nem a pénzről és nem is elsősorban a bajnoki pontokról szólnak majd, bár kétségtelen: ezek a gyerekek is szeretnének sikerek részesei lenni. Óriási bizonyítási vágy dolgozik bennük, a Dabas elleni utolsó edzőmérkőzésünkön körömszakadtáig harcoltak és védekeztek, ellenfelünk egyszerűen nem talált rajtunk fogást. Pedig tizennyolc éves volt a legidősebb játékosunk a pályán, de a kezdőben akadt nála két évvel fiatalabb is. Az eddig lejátszott találkozókon felemás eredményeket ėrtünk el, de valamennyi jól szolgálta a felkészülést.

– Milyen reményekkel vágnak neki a szezonnak?

– Valószínűleg minden vetélytársunk esélyesként lép fel ellenünk, ez, és a kontratámadások lehetnek majd a legnagyobb fegyvereink. Pontosabban, hogy ha lebecsülnek bennünket, ezt kellene majd kihasználnunk akár már a Diósgyőr II. otthonában vasárnap.

– Látja már a kezdőcsapatát?

– Igen, de függ attól is, hogy újdonsült csapatkapitányunk, László Krisztián felépül-e a mérkőzésre. Ha nem tudja vállalni, akkor az Ecsegi – Fekete K., Szabó M., Palcsó, Gattyán – Nagy L., Donkó, Lukovszky – Kurunczi, Muhari, Varga L. tizenegy fut majd ki minden valószínűség szerint a pályára.

Érkező játékosok: Lukovszky Attila (Szolnoki MÁV), Fekete Kristóf (Rákóczifalva), Gattyán Máté (Mezőkövesd), Szabó Márton (Jászfényszaru), Sándor Bence (Hatvan).