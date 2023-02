Szombat, 14.30

Mezőtúr–Jászfényszaru

A tavaszi szezon első fordulójában a Mezőtúr hazai pályán fogadja a Jászfényszaru együttesét. Az eredetileg kiírt vasárnapi időpont helyett szombaton rendezik meg a mérkőzést, adta tájékoztatásul a héten a mezőtúri klub, így szombaton teljes fordulót rendeznek a megyei I. osztályban.

A két csapat az idénynyitón 1–1-es döntetlent játszott egymással, ezzel az eredménnyel most talán egyik csapat sem lenne teljesen elégedett, hiszen mindkét együttes tavaszi célja az, hogy feljebb kapaszkodjon a tabellán. Az őszi félév zárásán a Mezőtúr 2–2-es döntetlent játszott a Kunszentmártonnal, míg a Jászfényszaru 2–1-re kikapott a Jánoshidától. A két és fél hónapos kihagyás miatt tehát jelenlegi formáról nem beszélhetünk, a felkészülési mérkőzések eredményei pedig a legtöbb esetben nem feltétlen sokatmondóak. Igaz, mindkét együttes felemás időszakot zárt le, hiszen mind a Mezőtúr, mind a Jászfényszaru esetében is voltak bravúros győzelmek, de ugyanakkor vereségek vagy döntetlenek is.

A jászságiak az előző két alkalommal nyerni tudtak a Mezőtúr otthonában, sőt a tiszántúliak közel három éve, 2020 márciusában győztek utoljára bajnokin jelenlegi ellenfelükkel szemben, így Erdősi Gyula együttese bizonyára meg akarja szakítani ezt a rossz sorozatot.

Erre most minden esélyük megvan, ugyanis a mezőtúriak várhatják jobb pozícióból várják a találkozót, hiszen jelenleg hatodikok a tabellán, míg a Fényszaru a kilencediken tanyázik.

A felkészülési időszak végén mindkét csapatot betegségek sújtották, így egyelőre kérdéses, vajon a Mezőtúr, vagy a Jászfényszaru lesz jobb állapotban a szombati összecsapásra.

Mesterszemmel

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője: Az első bajnoki mindig kiemelt fontosságú, hiszen megalapozhatja a folytatásunkat a félévben. A felkészülésünk felemásra sikerült, sajnos többen is sérülést szenvedtek, illetve betegségek miatt voltak hiányzóink az edzőmeccsek során. Szeretnénk otthon tartani a három pontot hétvégén, hiszen vereség esetén akár helyet is cserélhet a két a csapat a tabellán, ezt pedig szeretnénk elkerülni.

Kemecsi László, a Jászfényszaru vezetőedzője: Régi barátságban van a két csapat egymással, azonban ennek ellenére mindig kiélezett mérkőzéseket játszunk egymással. A Mezőtúr jobb formát mutat az idei szezonban a tavalyihoz képest, rendkívül egységesek, és kevés változás volt a keretükben is. Egy szervezett, jó közösségről beszélünk az esetükben.

A mi részünkről a felkészülés első fele jól alakult, nyertünk tesztmeccseken is, azonban az utóbbi két hétben nagyon sokan betegek lettek a játékosok közül – öt hiányzónk is van – így amit elterveztem, azt nem biztos, hogy már az első meccsen meg tudjuk valósítani.

Szombaton ettől függetlenül mindent megteszünk, hogy nyerjünk, hiszen siker esetében a tabellán is előrébb tudnánk lépni.

További párosítások:

Szombat: Tószeg–Kenderes, Kisújszállás–Cserkeszőlő, Jászárokszállás–Törökszentmiklós, Jánoshida–Kunhegyes, Szajol–Kunszentmárton, Rákóczifalva–Tiszaföldvár, 14.30.