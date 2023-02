A Marosvásárhelyi SE, a Tehetség egyik partnerklubja áprilisban szerepelhet egy korosztályos elit szintű tornán, ahol többek közt a Juventus, a Bayern München, a Nottingham Forest, a Panathinaikosz és az Olimpiakosz utánpótláscsapatai is versengenek. Mint partnerklub, a marosvásárhelyiek több jászberényi fiatalt is meghívtak a csapatukba, így Kohári Dominikot is, aki az egyik legnagyobb tehetsége korosztályának. Dominik nehéz körülmények között él, édesanyja egyedül neveli őt és testvérét, nem engedhetik meg maguknak, hogy kifizessék azt az összeget, ami ennek a tornának a részvételével jár.

– Dominik egy ösztönös tehetség, olyan dolgokra képes a labdával, amire mások nem, és mindenben segítjük a fejlődését, ezért is indítottuk el ezt a kezdeményezést – számolt be a gyűjtésről Nagy Csaba, Dominik edzője. – A kitűzött cél 350-400 ezer forint lenne, amelyet arra fordítanánk, hogy Dominik szerepelhessen ezen a tornán, illetve hogy minden alapvető felszerelése meglegyen. Dominik rendkívül tisztelettudó, és fejlődőképes. Az iskolában is tanulási nehézségekkel küszködött, de úgy látom, ebben is lépett már előre, és javultak a jegyei. Nemcsak játékosként, hanem emberként is sokat tesz azért, hogy jobb legyen, amellett, hogy olyan készségei vannak, amelyek a korosztályából csak nagyon keveseknek.

Dominikra egyébként már több akadémia is szemet vetett, a Várda Labdarúgó Akadémia az, amely a legjobban érdeklődik a fiatal középpályás iránt, hiszen havonta több társával együtt egyhetes látogatást tesz Kisvárdán, ahol edzéseken vesz részt, pszichológus segít a fejlődésében. Mellette a DVTK is élénken érdeklődik iránta, illetve több fővárosi akadémia is megkereste már őt, azonban valószínűleg csak nyáron hozza majd meg a döntését jövőjét illetően Dominik. Édesanyját, Kohári Erikát büszkeséggel tölti el, hogy fia ennyire tehetséges és érdeklődnek iránta, ugyanakkor hozzátette, egy anyának nehéz elengedni a gyermekét, viszont ha ez hozzásegíti őt álmai elérésében, akkor mindenben igyekszik segíteni neki.

A Várda Labdarúgó Akadémia egyik meghívása alkalmával Dominik találkozhatott a Kisvárda NB I-es csapatának alapemberével, Driton Camajjal

Fotós: Beküldött fotó

– Szeretném, ha elérné a vágyait, hiszen óvodás kora óta híres labdarúgó szeretne lenni – beszélt fiáról az édesanya. – Nekem is, és neki is nagyon sokat jelentene, ha részt vehetne ezen a tornán, hiszen egész Jászberényt is képviselné ezáltal. Nehéz körülmények között élünk, egyedül nevelem a gyerekeimet, önkormányzati lakásban lakunk. Azért dolgozom, hogy mindenben támogassam a családom, hogy gyerekeim elérjék az álmaikat. Dominik egy nagyon jó fiú, segítőkész, alkalmazkodó, szerethető és példamutató fiú. Nagyon büszke vagyok rá és hálát adok Istennek, hogy ilyen tehetséges focista és köszönjük a Tehetség Sportegyesületnek, hogy támogatja a fiamat mindenben.

Dominik posztja szerint irányító középpályás, aki szereti a védőktől felvenni a labdát, és akár három-négy játékost is kicselezve szervezni a játékot. A 14 éves fiúról, a klub elnöke sem tudott rosszakat mondani.

Kohári Dominik korosztálya egyik legnagyobb ígérete a Tehetség Sportegyesületnek

Fotós: Beküldött Fotó

– Egy született tehetség, akinek szüksége van arra, hogy részt vegyen a görögországi tornán, hiszen rengeteget jelent, hogy ilyen fiatalon nemzetközi tapasztalatot szerezhet. – jelentette ki a klub elnöke, Fejes Attila. – Korábban Franciaországban már szerepelt egy hasonló tornán, akkor a klub tudta fedezni a költségeket, azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudjuk ezt megtenni, ezért kérünk segítséget. Dominik egy aranyszívű srác, aki bírja a terhelést, és motiválható. Természetesen még nem egy kész játékos, kell még vele dolgozni, de olyan értékei vannak a pályán már most, ami hiányzik a magyar labdarúgásból. Elképesztő kreatív, a cselezőkészsége nagyon jó, játszi könnyedséggel jut túl az ellenfeleken. Nagy a potenciál benne, és szeretnénk minél többet kihozni belőle.Az Elit Neon kupán egyébként több Tehetség-játékos is ott lesz Kohári Dominik mellett, így Mizsei Norbert, Járomi Zalán és Etjan Morina is. Utóbbi kettő jelenleg a Szolnoki MÁV-nál pallérozódik, azonban megegyezett a két klub arról, hogy Járomi és Etjan is szerepeljen a Marosvásárhelllyel a nemzetközi megméretésen.