– Másfél éve, a 2020–21-es szezonban a kilencedik helyen végeztünk az NB II.-ben – emlékszik vissza Földi Sándor. – A bravúros szereplés hatására megnőtt a játékosok ázsiója, és mint tudjuk, kulcsembereink nagy része eligazolt tőlünk. Azt is tudni kell, hogy mi voltunk a mezőny egyik legkisebb költségvetésű klubja. A következő évadban is az utolsó pillanatig küzdöttek, hajtottak a fiúk, de voltak rossz periódusaink, és nem sikerült megőriznünk másodosztályú tagságunkat.

Tavaly nyáron arról beszéltek a szurkolók, hogy nem is olyan nagy baj a kisesés, összeáll majd az új összetételű csapat, egy szezont eltöltünk az NB III.-ban, mint négy éve, aztán megnyerjük a bajnokságot és idén ősszel már ismét másodosztályú meccseket láthatunk a Tiszaligetben. Ehelyett pocsék teljesítménnyel, csak az utolsó helyen szerénykednek a fiúk az NB III. Közép csoportjában. Ami nehezen érthető, hiszen a keretből kilenc játékosnak komoly NB II.-es múltja van. Sőt Gohér Gergő, Lengyel Béla és Tömösvári Bálint az első osztályban is megfordult pályafutása során.

– Az osztályváltást követően nehezen alakult ki a keretünk, sokan eltávoztak, akik érkeztek azok sem fizikailag, sem fejben nem voltak a topon – folytatta – folytatta az ügyvezető igazgató. – Közben jöttek a sérülések, a játékosok közül többen nem a posztjaikon futballoztak, teljesítményük elmaradt a várttól. Közben edzőváltás is volt, Romanek Jánostól Horváth Csaba vette át a csapatot. Ami biztató volt, hogy sajátnevelésű 2004-es születésű fiataljaink, mint Antal Gábor és Pelles Patrik biztatóan mutatkoztak be a harmadosztályban. Mindezek mellett több olyan mérkőzésünk is volt, amikor a kapufáról nem befelé, hanem kifelé pattant labda. Ismerve a futball törvényeit, ez utóbbi tendencia megfordulhat a folytatásban. Ami a legfontosabb, hogy a játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy többet tudnak annál, mint teljesítettek az elmúlt tizenhét összecsapáson.

Egyértelmű, hogy fontos lesz hozzákezdeni a pontgyártáshoz, és mint megtudtuk, érkeztek új játékosok, akik feltehetően tudnak segíteni az előrelépésben, erről is beszélt Földi Sándor.

– Barna Viktor Tiszafüredről, Szabó Richárd Mosonmagyaróvárról, Kalmár Ferenc pedig Tiszakécskéről érkezik sorainkba, az utóbbi két futballista szerepelt már nálunk, nem lesz ismeretlen szurkolóink számára. Közülük Kalmár várhatóan márciusban lesz majd csak egészséges, bevethető.

Az ügyvezetőtől rákérdeztünk, hogy van-e realitása annak, hogy jövőre, mondjuk 2024. nyarától már ismét a profi ligában szerepel majd a Szolnoki MÁV FC.