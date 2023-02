Kihirdették a magyar válogatott keretét a jövő csütörtöktől vasárnapig tartó isztambuli fedettpályás Európa-bajnokságra. Hazánkat tizenhat versenyző képviseli Törökországban, a legnagyobb név a világbajnok súlylökő Márton Anita, és a két éve Eb-bronzérmet nyerő többpróbázó, Krizsán Xénia. Sérülés miatt nem indul azonban az Eb-ezüstérmes gátfutó Kozák Luca.

Mint ahogy nem utazik el a kontinensbajnokságra a Szolnoki MÁV SE egyetlen atlétája sem, noha a múlt hétvégi magyar bajnokságon többen is kimagasló eredményt értek el.

– Jól sikerült a felkészülés, mint ahogy a múlt heti fedettpályás ob eredményei is mutatják. De a cél most az augusztusi világbajnokság, a részvételre esélyes szolnoki atléták már arra készülnek – mondta kérdésünkre Ecseki Tibor szakosztályvezető. Hozzátette, a Szolnok új korosztályos rekorder sprintere, Kocsis Luca még fiatal, neki a most hétvégi U20-as magyar bajnokságon kell helytállnia.

Magyar Eb-indulók:

Férfiak: Illovszky Dominik (60 m), Vindics Balázs (800 m), Bakosi Péter (magas), Pap Kristóf (távol), Eszes Dániel, Szeles Bálint (60 m gát).

Nők: Csóti Jusztina, Takács Boglárka (60 m), Bartha-Kéri Bianka (800 m), Böhm Lilla (3000 m), Klekner Hanga (rúd), Lesti Diána (távol), Márton Anita (súly), Krizsán Xénia (ötpróba), Kerekes Gréta, Tóth Anna (60 m gát).