– Milyen célkitűzésekkel vágtak neki a szezonnak?

– Nem raktuk magasra a lécet, szerettünk volna a mezőny első felében végezni, a jelenlegi hetedik helyünkkel pedig ezt teljesítettük is.

– Hogyan értékelné az őszi idényt?

– Az elmúlt évekhez képest sikerült előrébb lépnünk, annak ellenére is, hogy nyáron sok új játékos érkezett hozzánk, szóval elégedett vagyok. Az elöl lévőkkel nehéz felvenni a versenyt, hiszen kiemelkednek a mezőnyből, de sok fölényes győzelmet is arattunk, illetve voltak bravúrjaink is, például a Tószeg ellen, hiszen akkor ellenfelünk jobban játszott nálunk, mégis mi nyertünk.

– Hogy sikerült a felkészülés?

– Amit lehetett, azt kihoztuk belőle, úgy gondolom. Három edzőmeccset játszottunk, abból kettőn sikert arattunk, illetve egyszer döntetlent játszottunk. A keretben csak kevés változás történt, kapusunk, Tóth Csaba eligazolt, így az ő kiesését szeretnénk majd pótolni, illetve eddig Pataki Ádám érkezett hozzánk Tiszaföldvárról, ő már január óta velünk készül.

– Milyen céljaik vannak a tavaszi félévre?

– A céljaink nem változtak a bajnokság előtt kitűzöttekhez képest. Szeretnénk a jelenlegi pozíciónkat megtartani minimum, de természetesen jó lenne, ha előrébb tudnánk végezni és közelebb kerülnénk a dobogóhoz. Ehhez az is kell, hogy a közvetlen riválisok ellen több győzelmet szerezzünk, hiszen a Kisújszállás kivételével mindenkitől kikaptunk ősszel, aki előttünk van a tabellán. Ezen javítanánk majd, illetve a kapott gólok számán kellene csökkentenünk, és főleg a tabellán nálunk előrébb álló csapatok ellen: az összesen bekapott 37 gólunkból 26 származik azokról a találkozókról. Így jobban fel kell velük vennünk a versenyt a folytatásban, és akkor előkelőbb helyen zárhatjuk majd a bajnokságot.

A Jánoshida őszi eredményei:

Kunhegyes–Jánoshida 3–0, Jánoshida–Törökszentmiklós 2–5, Cserkeszőlő–Jánoshida 3–7, Jánoshida–Kenderes 6–0, Kisújszállás–Jánoshida 2–2, Jánoshida–Jászárokszállás 4–1, Tószeg–Jánoshida 0–2, Jánoshida–Mezőtúr 1–3, Szajol–Jánoshida 3–8, Jánoshida–Rákóczifalva 4–0, Tiszaföldvár–Jánoshida 5–1, Jánoshida–Kunszentmárton 2–5, Jászfényszaru–Jánoshida 1–2, Jánoshida–Martfű 0–6.