Rosszul kezdte a találkozót az Invictus és hamar háromgólos hátrányba került, Marnitz Gergő centergólja csak szépségtapaszt jelentett az első negyed gyenge teljesítményére. A folytatásban támadásban feljött a vendég együttes, míg a hazai gárda sorra hagyta ki helyzeteit, büntetődobásból is két ízben hibázott.

Egyenlő állásból kezdődött a második félidő, amely továbbra is némi ASI fölényt hozott. A játékvezetők ténykedése inkább nekik kedvezett, a hazai csapat pedig élt a kínálkozó lehetőségekkel. Fej-fej mellett haladt a két gárda, de rendre a fővárosiak voltak előnyben. Az utolsó negyedre is egygólos vezetésükkel vágtak neki a mérkőző felek. Marnitz találatai tartották a lelket az Invictus játékosaiban, akiknek két másodperccel a vége előtt még lehetőségük lett volna egyenlíteni, de emberelőnyös helyzetben hibáztak. Az ASI az idegenbeli sikere után hazai környezetben is legyőzte tehát régiónk csapatát.

Angyalföldi SI–Invictus 10–9 (3–1, 1–3, 3–2, 3–3)

Kőér uszoda, 50 néző.

Vezette: Petik András, Csizmadia Zsolt.

Invictus: Dévai - Tóth Á., Zsilák 1, Süveges 1, Ashanin 2, MARNITZ 4, Kovács M. 1. Csere: Sándor, Fehér, Nagy R., Bukta, Szőke. Edző: Kis Gábor.

Gól - akcióból: 14/4, ill. 18/2.

Gól- büntetőből: 3/1, ill. 1/1.

Gól - megúszásból: 2/2, ill. 1/1.

Gól - emberelőnyből: 9/3, ill. 9/4.

Kis Gábor: – Az, hogy többen is betegen vállalták a játékot, és a tény, hogy szinte sosem tud a csapat együtt edzeni, egy ilyen rangadón már meglátszik, és negatívan befolyásolja a csapat teljesítményét a mérkőzéseken.