A bajnoki alapszakasz 12. fordulója következik szerdán, a Szolnoki Dózsa csapata pedig a címvédő és listavezető vendége lesz 20.45-től a Komjádi uszodában.

Tovább folytatódik az erőltetett menet, a szerda-szombati ritmus a honi vízipóló bajnokságban, amelyben már csak egy csapat áll hibátlanul, a Ferencváros. Emellett a Bajnokok Ligájában is érdekeltek a zöld-fehérek, akik hat fordulót követően négy győzelemmel és két vereséggel a harmadik, továbbjutó helyen vannak a B jelű nyolcasban. Jól áll tehát a fővárosi zöldek szénája minden szinten, várhatóan mindkét sorozatban ott lesznek majd a végelszámolásnál. Az idei évadban már begyűjtöttek egy trófeát, hiszen megnyerték a Magyar Kupát. Egy biztos a magabiztosan várhatja a szerda esti tévés rangadót, a Ferencváros legénysége. Erről is beszélt Szakonyi Dániel a fővárosiak kapusa, a klub hivatalos honlapján.

– Úgy érzem, a csapat most egy jó flow-ban van, remek formában vagyunk, kezd összeállni mind a védekezés, mind a támadás, ezt meg kell mutatni szerdán is a Szolnok ellen, úgyhogy hajrá, Fradi! – nyilatkozta a a IX. kerületiek hálóőre.

A nyáron tovább fiatalított szolnoki együttesnek is két fronton kell helytállnia, hiszen a bajnokság mellett az Eurokupában is érdekeltek még. Az utóbbi három tétmeccsüket elveszítették, hiszen kikaptak a Szegedtől, a Trieszttől, majd legutóbb hétvégén az OSC-től is.

– Szerencsére jól rajtoltunk bajnokságban és kilenc mérkőzésen át őriztük veretlenségünket –mondta lapunknak Hangay Zoltan, a Dózsa edzője. – A Szeged elleni vereség nem volt bekalkulálva, és a Trieszt elleni meccsben is több volt. Az OSC pedig erősebb csapat nálunk. Nem feledve, a nyáron három válogatott játékos mellett a légiósok is eligazoltak tőlünk, a helyükre érkezők még fiatalok, ezzel együtt rutintalanok. A lényeg, hogy komoly sorozat közepette vagyunk, igyekszünk megnehezíteni a Ferencváros dolgát.

A 12. forduló programja:

KSI–Kaposvár, 12.30, Vasas–OSC, 18.45, Szentes–Szeged, 19.00, Eger–PVSK, Miskolc–Bp. Honvéd, 19.30, BVSC–UVSE 20.00, Ferencváros–Szolnoki Dózsa (Tv: M4 Sport), 20.45.