Az aktuális évadban még nem találkoztak a felek, az elmúlt szezonban viszont négyszer is összefutottak, az alapszakaszban előbb egy emlékezetes meccsen, Jansik Dávid utolsó másodpercben lőtt góljával 9–8-ra nyertek a szolnokiak, a Komjádi uszodában viszont 9–5-re győztek a fővárosiak, sőt a bronzéremért folyó páros csatában is az angyalföldiek diadalmaskodtak.

Folytatódik tehát a szerda-szombat ritmus a pontvadászatban, mint tudjuk a bajnoki küzdelmek mellett, a Vasas és a Dózsa is érdekelt az Eurokupában. Mindkét csapat hazai medencében játszotta a negyeddöntő első felvonását, ami a piros-kékeknek sikerült jobban, hiszen 10–4-re verték a szerb Sabac csapatát, míg a Szolnok 13–12-re kikapott az olasz Trieszttől. A visszavágókat szerdán rendezik majd.

Rátérve a honi bajnokságra, a harmadik Vasas és a negyedik Dózsa között mindössze két pont a különbség a tabellán a 12. fordulót követően. A piros-kékek állományában is tálálunk olyan a felnőtt válogatottat is megjárt vízipólósokat, akik hosszabb-rövidebb ideig erősítették a szolnoki klubot, mint Bátori Bence, Mezei Tamás és Konarik Ákos, mellettük Bedő Krisztián és Erdélyi Balázs is jó néhányszor szerepelt a nemzeti csapatban. Nem felejtve, hogy négy külföldi játékost is foglalkoztatnak, közülük a legismertebb a szerb, kétszeres olimpiai bajnok kapus, Braniszlav Mitrovics.

A legutóbbi szerdai forduló egyik csapatnak sem sikerült fényesre, a Vasas az OSC-től 9–7-re, míg a Dózsa a Fraditól 9-4-re kapott ki. Nyilván javítani akarnak a felek hétvégén.

– Jó mérkőzésre számítok – mondta Kovács Gergő, a Dózsa szélsője. – Már csak azért is, mert egy vereségszériában vagyunk, és szeretnénk belőle kikecmeregni. Sok jó játékosa van a Vasasnak, és nem szabad, hogy ránk kényszerítse az akaratát. A héten állományukban voltak kisebb sérülések és betegségek, de reméljük, hogy szombati összecsapásra már mindenki harcra kész lesz.

A 13. forduló programja: Ferencváros–Eger, 14.00, Szolnoki Dózsa–Vasas, 16.00, UVSE–Szentes, 16.00, OSC Újbuda–KSI, PVSK–BVSC, Kaposvár–Miskolc, Bp. Honvéd–Szeged, 19.00.

Ágh György (labdával) jó centerjátékára szombaton is nagy szükségük lesz a szolnokiaknak Fotó: N.B.