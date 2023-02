Egyelőre csak a jelentősen megfiatalított Jászberény játszik hazai pályán, másik három csapatunk fellépése saját közönsége előtt még várat magára. A jászsági csapat ráadásul a Tiszafüred ellenében mutatkozhat be otthon, de a Keletiben a Karcag, a Közép csoportban pedig a Szolnoki MÁV együttese is nagyon fontos, mi több, érdekes találkozó elé néz a hétvégén.

Keleti csoport

Jászberényi SE–Facultas-Tiszafüredi VSE

A tavaszi szezonnak szinte teljesen kicserélődött kerettel nekivágó Jászberény bemutatkozása nem sikerült a Diósgyőr II. otthonában. A szakmai vezetés számolt a nehézségekkel, de a két csapat közötti különbség azért kissé meglepte az edzőket. Ám úgy gondolják, hogy sok munkával az idény második felére közelebb kerülhetnek ellenfeleikhez, a mérkőzéseket pedig egy tanulási folyamat részeként próbálják megélni. A Tiszafüred első mérkőzése elmaradt a BKV Előre ellen, így az első tavaszi megméretésre készülnek Dorcsák Zoltán tanítványai, méghozzá jó előjelekkel, hiszen mindenki az edző rendelkezésére áll. Megfelelő önbizalommal tekintenek a mérkőzésre, és mivel ők az őszi Jászberényt is legyűrték (4–2), joggal remélik, hogy vasárnap is sikerrel hagyják majd el a pályát.

Putnok–Karcagi SE

A második helyezett otthonában játszani nem a legkönnyebb feladat, ám többek között a Jászberény is bizonyította már, hogy Putnokon lehet eredményesen szerepelni. Erre készül az a Karcag is, amely gárda lajstromában bőven szerepelnek nagyszerű eredmények, ennek következtében is állnak most az ötödik helyen Igor Bogdanovics tanítványai. Az elmúlt héten Sényőn játszott döntetlenért a játékvezető is okolható, de saját maguknak, a kihagyott helyzeteknek is köszönhetik, hogy elmaradt a győzelem. Javítani nem lesz egyszerű, de az őszi szezon alatt látott kunsági együttes már többször bizonyította, hogy képes bravúrokra.

Közép csoport

Bánk-Dalnoki SE– Szolnoki MÁV FC

Igazi hatpontos mérkőzés vár a Szolnok legénységére vasárnap Dabason, ahol a hazai csapat albérletben fogadja soros vendégét. Aki nyer, lépést tarthat a mezőnnyel, a vesztes viszont szinte bizonyosan komoly hátrányba kerül a nagy menetelésben. Az őszi találkozón fordított szereposztásban a Tisza-partiak simán nyertek, megszerezve második, egyben ez idáig utolsó győzelmüket. Azóta a vereségek mellett csak néhány döntetlenre futotta az erejükből, a hét végén nagyszerű alkalom kínálkozhat, hogy ezen változtassanak. A szerdai főpróba – a szintén harmadosztályú Marosvásárhely vendégeskedett Szolnokon – rosszul sült el (1–3), de ahogy mondani szokás, majd az előadás sikerül. A vendégeknél Földi Marcell kivételével mindenki Horváth Csaba edző rendelkezésére áll.