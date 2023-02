A piros-feketék előbb a DEAC otthonában, majd hazai pályán a Kecskeméttől kaptak ki.

Ennek ellenére biztosan őrzik második helyüket tabellán. A vereségek és a vártnál haloványabb teljesítmény egyik oka, hogy csapatból több játékos is sérüléssel és betegséggel bajlódott és bajlódik mostanság is, akik pályára léptek, többen is félkészen vállalták a fellépést.

A klub hivatalos Facebook oldala hírt adott a fiúk állapotáról. Közülük a mandulaműtéten áteső Lukács Norbert a Kecskemét elleni meccsen 13 perc erejéig már pályára lépett. A triplaszórók közül az amerikai, Jimmy Gavin is közel áll ahhoz, hogy újra a pályán segítse csapatát. A másik jó kezű bedobó, Rudner Gábor is teljes intenzitással dolgozik várhatóan már a szombati paksi meccsen bevethető lesz.

A további játékosok közül Vincze Roland is közel áll a visszatéréshez. Ellenben Sebők András majd február 20. után kezdhet el újra tréningezni. Végül és nem utolsósorban Pallai Tamás, mint írtuk a 21 esztendős játékos gerincét egy szlovén professzor nem régiben megműtötte Ljubljanában. Azóta a klub saját nevelésű kosárlabdázója megkezdte rehabilitációját, ám játékára még egy jó ideig várni kell.