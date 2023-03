BKG-Príma Akadémia–Ceglédi KE 90–99 (17–33, 28–19, 21–21, 24–26)

Szigetszentmiklós, 200 néző. Vezette: Jurák K., Menyhárt F., Józsa A.

CKE: Tóth B. 6, Velkey 6, Kalassai 5/3, CSABA GY. 34/12, KOVÁCS B. 22. Csere: Fodor M. 5/3, TÓTH Z. 14/9, KARAVDIC 7, Berkics M. Edző: Siska János.

Villámrajttal indított a Cegléd a Duna-parti településen, a Csaba György, Kovács Bálint duó révén gyorsan tetemes előnyre tettek szert, akik több demoralizáló triplával és zsákolással gyűjtögették pontjaikat. A folytatásban talpra állt a BKG, és a félidő végére hét pontra csökkentette hátrányát. A fordulást követően sem adta fel a harcot a hazai gárda, de nem tudták utolérni az ismét felpörgő ceglédieket, akik behúzták a meccset. Immár kilencedik győzelemükkel egyre inkább reális eséllyel pályázhatnak a legjobb nyolc közé jutásra Tóth Zoltánék.

– Először is elismerésem a csapatunknak, mert egy nagyon nehéz mérkőzést sikerült megnyernünk. Azt nem mondhatom, hogy a védekezés dominált, viszont a támadójátékunk úgy tűnik, hogy ezúttal jól működött – értékelt Siska János, a Cegléd edzője.

A ceglédi legénység március 10-én, pénteken 18.30-tól a PHOENIX-FÓT alakulatát fogadja Szolnokon, a Tiszavirág Arénában.

Veszprém KK–Jászberényi KSE 72–75 (12–20, 22–27, 22–7, 16–21)

Veszprém, 300 néző. Vezette: Tóth K., Magyari T., Propszt.

JKSE: Dunai 9/9, KUCSORA 10/9, ROSICS 12/6, IVOSEV 14/3, Olasz 6. Csere: HOMOKI 12, Czirbus 8, Csík 4/3, Mester. Edző: Miljan Rakics.

A mérkőzés elején úgy tűnt, hogy az elmúlt évadban ezüstérmes jászberényi csapat behúzza a meccset a sereghajtó Veszprém otthonában. Tegyük hozzá, hogy veszprémiek az elmúlt hetekben edzőt váltottak, Horváth Ákos, az egykori válogatott játékos – aki az Olajban és Jászberényben is szerepelt – vette át a vergődő együttest. Természetesen játékosokkal is megerősítették soraikat. Ezúttal többet is mutattak, mint az előző meccseiken, hiszen a második félidőben ledolgozták tizenhárom pontos előnyüket, sőt néhány percre még a vezetést is átvették. A Jászberény azonban még idejében kapcsolt, és ha nem is könnyen, de megszerezte újabb győzelmét.

– Két különböző félidőt játszottunk, mindkettőben más-más arcunkat mutattuk – nyilatkozta értékelésében Miljan Rakics, a Jászberény edzője. – Az elsőben mutattunk valamit, a másodikról nem tudok jót mondani, nagyon rosszul sikerült. Nem volt jó ritmusunk, sem a helyezkedésünk. Rosszul vezettük a támadásainkat és szenvedtünk a pályán. Nem büntettük meg az ellenfél hibáit, egyedül a támadó lepattanóink számával és a győzelemmel lehetek elégedett.

A jászberényiek számára a folytatás március 11-én, szombaton 17 órától lesz, amikor a listavezető NKA Pécs csapatát látják vendégül.

További eredmények a 22. fordulóból:

TF-BP–MAFC 68–82, Salgótarján–Vasas Akadémia 65–54, NKA Pécs–Óbudai Kaszások 123–83, PHOENIX-FÓT–Pécsi VSK 71–94, Nagykőrös–DEAC U23 68–76.