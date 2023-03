Dorcsák Zoltán együttesét csak gólkülönbséggel előzi meg vármegyei riválisa, a már dobogós helyen tanyázó Karcag. A jó szereplés ellenére a Tisza-tó partján igyekeznek reálisan értékelni a helyzetet, és mindig csak egy mérkőzéssel előrébb tekinteni. Annál is inkább, mert kerülhetnek még hullámvölgybe, ahogy az októberben is megtörtént velük.

– Gondolta volna az őszi megtorpanás után, hogy 25 forduló elteltével a dobogóért küzdenek majd? – kérdeztük a trénert.

– Nem, ennek ellenére a célkitűzéseink nem változtak, továbbra is a tavalyinál szeretnénk előrébb kerülni, és a 8-10. hely környékén végezni a bajnokság végén. Ősszel valóban hullámvölgybe kerültünk – az energiaválság bennünket sem kímélt meg –, de az első sokk után összeszedte magát a csapat, és a félévet már úgy fejeztük be, ahogy a szezont is elkezdtük. Ez már alapot adott ahhoz, hogy elhiggyük: a nehézségek ellenére jó úton haladunk. A csapatba fektetett munka eredményét láthatja most mindenki, aki érdeklődik utánunk, netán szorít is értünk.

– Úgy tűnik, hogy beváltak az új igazolások is.

– Így van, igen ambiciózus játékosok érkeztek a télen és az sem mellékes, hogy fiatalodott a keretünk. Ráadásul nagy létszámmal dolgozunk az edzéseken, ami korábban nem volt jellemző. Lehetőségünk van így a taktikai repertoárt is bővíteni, a 11-11 elleni játékokkal gyakorolni tudjuk a védekezést és a támadást egyaránt.

– Legutóbb a listavezető BVSC ellen ugyan kikaptak, de a mutatott játék, és az, hogy emberhátrányban is harcolni tudtak az egyenlítésért, a csapat egységéről árulkodik.

– Amellett, hogy ténylegesen nagyot együtt vannak a srácok, látni kell azt is, hogy a jelenlegi keretünket jobb kvalitású játékosok alkotják már. Sokat hangsúlyozom nekik ezt, hogy ténylegesen elhiggyék, elég jók már ehhez a bajnoksághoz. Messzemenő következtetéseket nem szabad ugyan levonni, ám tavasszal mindhárom győzelmünket előttünk álló csapatokkal szemben értük el, ami arról is árulkodik, hogy tartása is van a gárdának. De tudjuk, hogy a hátralevő tizenhárom fordulóban jöhet még hullámvölgy, és azt is kezelnünk kell majd valahogy. Nem törünk össze, szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, de a céljaink akkor sem változnak.