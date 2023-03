Keleti csoport

Jászberényi FC–Karcagi SE 0–6 (0–2)

Jászberény, 200 néző, vezette: Szilágyi Sándor (Benkő, Kövér)

Jászberény: Ecsegi – Fekete K. (Benedek Z., 55.), Szabó M. (Kiss V., 85.), Palcsó, Gattyán (Donkó, 55.) – Nagy L. (Panyi, 77.), László K., Pinte, Lukovszky – Muhari (Bori, 85.), Varga L. Edző: Besenyi Gábor.

Karcag: Fedinisinec – Pap Zs., Tóth G. (Giuliano, a félidőben.), BALLÓK B. (Juhász M., 75.), Nikics – Szabó L. (Ballók V., a félidőben), Virág, Kovács D., Szentannai – LACZKÓ (Nagy N., 67.), Maruscsák (Misák, a félidőben). Edző: Igor Bogdanovics.

Gólszerzők: Laczkó (18., 64.), Ballók (19., 65.), Maruscsak (46.), Pap Zs. (77.)

A vártnál is simább mérkőzést hozott a vármegyei derbi, amelyen a vendég Karcag cseppnyi esélyt sem adott a rendkívül fiatal csapattal felálló hazaiaknak. Már az első félidőben eldőlt a találkozó sorsa, amikor is egy percen belül kétszer is mattolták a karcagi támadók a hazai védelmet, és a gólokon túl a fölényüket is zongorázni lehetett. A jászberényi csatárok csak nagyon ritkán veszélyeztették Fedinisinec kapuját, míg a másik oldalon – különösen a második félidőben – egyre eredményesebben és szemre is tetszetősen futballoztak Igor Bogdanovics tanítványai. Érdekesség, hogy ebben a játékrészben is szereztek egy percen belül két találatot a vendégek, a végére pedig fél tucat gólt rámoltak be a hitüket is vesztett házigazda hálójába.

Besenyi Gábor: – Gratulálok ellenfelünknek, fiatal csapatomtól ma ennyire tellett csak. De nem lógatjuk az orrunkat, készülünk tovább.

Igor Bogdanovics: – Azért jöttünk, hogy begyűjtsük a három pontot. Profi módon lehoztuk a mérkőzést, a győzelem feloldotta azt a feszültséget, ami a játékosaimban volt az elmúlt hetekben.