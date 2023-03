Közép csoport

Iváncsa KSE–Szolnoki MÁV FC

A szolnoki csapat őszi vesszőfutása lényegében az Iváncsa elleni hazai odavágóval kezdődött, a súlyos vereség már előrevetítette, hogy az NB II. után ez a bajnokság sem lesz fáklyásmenet számukra. A vártnál is gyengébb szereplés okán riadót fújtak a klubnál, és a téli szünetben három játékos leigazolásával (is) próbálták a vezetők rendezni a sorokat. Három mérkőzés után úgy tűnik, valamelyest ez sikerült is, de két győzelem és egy döntetlen után az Iváncsa elleni meccs lesz majd az igazán nehéz próbatétel. A MÁV sem kapott gólt még ebben az évben, titkon abban bíznak, a hétvégén is érintetlen marad Csáki Kálmán kapuja. Ő egyébként a héten betegség miatt nem edzett, ám remélik, hogy vállalja a játékot. Földi és az új igazolás, Kalmár sem bevethető, utóbbi viszont már tréningezik és hamarosan bemutatkozhat csapatában.