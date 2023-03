Szombat, 15.30

Törökszentmiklós–Rákóczifalva

A miklósiak eddig nem olyan teljesítményt hoztak tavasszal, melyet várni lehetett tőlük, hiszen négy meccsükből csupán kettőn győztek eddig. Ezzel ellentétben a Rákóczifalva öt mérkőzéséből hármat megnyert, két vereségét is csak a Martfűtől és a Tiszaföldvártól szenvedte el, viszont a bajnokság első két helyezettje eddig mindenkit megvert a mezőnyben. Ráadásul a Falva azt a Fényszarut is legyőzte tavasszal, amely a földváriakat két vállra fektette. A hazaiaknál több hiányzó is lesz, a vendégeknél viszont Schumann Zsolt kiesése nagy gond lehet, hiszen a kapus eddig tavasszal remek teljesítményt nyújtott.

Mesterszemmel

Gergely Mátyás, a Törökszentmiklós vezetőedzője: – Nem úgy sikerült eddig a tavaszunk, ahogy szerettük volna. Sok gonddal küszködünk, több hiányzónk is van, ettől függetlenül mindig győzelemre játszunk. Szeretnénk visszatérni a nyertesek útjára, és visszahozni az őszi formánkat. Ismerjük a Rákóczifalva csapatát, ráadásul ebben a félévben eddig kiváló eredményeik vannak. Nehéz dolgunk lesz szombaton, de azon leszünk, hogy otthon tartsuk a három pontot.

Ruskó Zsolt, a Rákóczifalva vezetőedzője: – Kellő önbizalommal várjuk a hétvégi találkozót. Bizakodóak vagyunk, de tudjuk, hogy a Miklós egy nagyon jó csapat, melyet képzett futballisták alkotnak, így bravúr lenne a pontszerzés. Azonban ahhoz, hogy elérjük célunkat – a legjobb nyolcban szeretnénk végezni –, kellenek a bravúreredmények is. Ősszel ugyan kikaptunk tőlük 3–0-ra, viszont most stabilabbak vagyunk, és jó mérkőzésre számítok.

További párosítások:

Szombat: Kenderes–Mezőtúr, Tószeg–Jászfényszaru, Kunhegyes–Tiszaföldvár, Cserkeszőlő–Szajol, 15.30. Vasárnap: Martfű–KuTe, Jászárokszállás–Jánoshida, 15.30.