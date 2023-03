Szombat, 15.00

Szajol–Martfű

A tabellára nézve gondolhatjuk, hogy egyértelműen vendégsiker várható a szombati összecsapáson, azonban érdemes figyelembe venni, hogy a Szajol a télen óriási változáson ment keresztül. Balogh Pál személyében egy olyan edzőt neveztek ki a csapat élére, aki nemcsak játékosként, hanem edzőként is NB II-es tapasztalattal rendelkezik, illetve a játékoskeret is jócskán megerősödött. Ettől függetlenül a Martfű számít a mérkőzés esélyesének, azonban a szajoliak képesek lehetnek meglepni bárkit a mezőnyből, így a bajnokesélyest is.

Egyik együttesnek sem jött jól a Jászberény II. visszalépése a télen, ugyanis Balogh Pál együttese egyrészt így a bajnokság sereghajtója lett, másrészt pedig győzelem nélkül várta a tavaszi szezont, míg a Martfű felkészülési időszakát szinte teljesen felborította, hiszen a jászságiakkál játszotta volna első meccsét a tavasszal. Ennek ellenére azonban egyik csapat sem várhatja rossz előjelekkel a szombati összecsapást, hiszen a Szajol legyőzte már a Kunszentmártont, és igaz, kikapott a Jászfényszarutól, azonban abszolút helyt álltak, és nem sokon múlt a pontszerzés sem. Kardos Mihály csapata továbbra is százszázalékosnak mondhatja magát, a legutóbbi fordulóban könnyed, 4–0-s győzelmet aratott a Mezőtúr ellen.

Akár ismerősök csatájának is nevezhetjük a szombatit, ugyanis a Martfűnél több korábbi szajoli játékos is játszik, gondolhatunk itt Vadas Gergőre, Benedek Zsoltra, Balla Zalánra, Szabó Tamásra vagy akár Szentmiklósi Dánielre is, akik mindannyian korábban éveket töltöttek el a Szajolnál.

Az őszi találkozón a martfűiek hazai pályán 7–1-re nyertek jelenlegi ellenfelükkel szemben, azonban a már említett okok miatt talán nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket a szeptember eleji összecsapásból. Az viszont biztos, hogy érdemes lesz figyelni a két csapat párharcát szombaton, hiszen érdekes és jó színvonalú találkozó van kilátásban.

Mesterszemmel

Balogh Pál, a Szajol vezetőedzője: – Felfokozott hangulatban várjuk a hétvégi összecsapást, az előző két meccsünkből kiindulva. Az első tavaszi fordulóban jó játékkal sikerült otthon tartanunk a három pontot a KuTe ellen, a másodikban pedig nem vallottunk szégyent a Jászfényszaruval szemben, egy kis szerencsével még pontot is szerezhettünk volna. Szép kihívás elé nézünk szombaton, ugyanis a bajnokság toronymagas esélyese, a Martfű lesz az ellenfelünk. Szeretnénk jó eredményt elérni, még annak ellenére is, hogy nagyon nagy a különbség a két csapat között ha a tabellára nézünk, viszont igyekszünk meglepetést okozni.

Kardos Mihály, a Martfű vezetőedzője: – Nagyon nehéz meccsre számítunk, hiszen a Szajol mind a szakmai stábban, mind játékosok terén is megerősödött a télen. Sajnos a felkészülésünk túl hosszúra nyúlt, a Jászberény II. visszalépése miatt csak egy héttel később kezdődött számunkra a tavaszi a szezon, ez így kicsit felborította a terveinket, ezáltal még nem tudtunk úgy felpörögni, ahogy szeretnénk. Vannak sérültjeink és betegeink, ezért sok függ attól, hogy ők tudják e majd vállalni a meccset. Az, hogy még mindig százszázalékosak vagyunk a bajnokságban, hatalmas mentális erőt igényel. Tudjuk, hogy minden sorozat egyszer véget ér, de azon vagyunk, hogy minél tovább megtartsuk a hibátlan mérlegünket, így természetesen szeretnénk majd nyerni szombaton.

További párosítások:

Szombat: Jászárokszállás–Kenderes, Mezőtúr–Kunhegyes, Rákóczifalva–Jászfényszaru, Tiszaföldvár–Kunszentmárton, 15.00. Vasárnap: Jánoshida–Cserkeszőlő, Kisújszállás–Tószeg, 15.00.