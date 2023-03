Szombat, 15.00

Tószeg–Kunszentmárton

Klubszíneket tekintve két zöld-fehér együttes találkozik egymással szombaton. Érdekes párharc elé nézünk, ugyanis a Tószeg és Kunszentmárton is nyeretlen eddig a tavasszal, azonban mindkét csapat megmutatta már, hogy képes jobb teljesítményre annál, mint amit eddig nyújtott. Elég csak arra gondolnunk, hogy a KuTe ősszel a negyedik helyen végzett, és ugyan most az ötödik a tabellán, az utóbbi három fordulóban rendre alulmaradt. A tószegiek is csak egy helyet rontottak eddig az őszihez képest, azonban Kiss Balázs együttese inkább előre tekintene a táblázaton, és zárkózna az előtte lévőkhöz. Ehhez az is kell, hogy a tavaszi szezon további részében javuló tendenciát mutasson. A hazai pálya előnye, illetve talán az eddig mutatott játék is a Tószeg mellett szól, azonban nem lehet leírni a kunszentieket.

A két csapat teljesítménye eddig a 2023-as évben tehát elmaradt a vártaktól, a Tószeg az első tavaszi mérkőzésén a Kenderes ellen már 3–0-ra is vezetett, azonban így sem sikerült nyerni, és 3–3-al zárult a találkozó. Ezt követően úgy tűnt bravúrt vihet véghez az együttes a Tiszaföldvár otthonában, hiszen a 80. percig 0–0 volt az állás, viszont a hajrában végül a TiSE behúzta az összecsapást. Legutóbb pedig Kisújszálláson szerepeltek a Tisza-partiak, ahol kétszer is előnybe kerültek, azonban a 92. percben mégis a hazaiak diadalmaskodtak.

Nagyot fordult a világ Kunszentmártonnal is az őszhöz képest, igaz, a sorsolás sem volt a legegyszerűbb, hiszen először azzal a Szajollal találkozott Sechna Gábor együttese, amely a télen nagyon megerősödött. majd következett a tavasszal eddig remek teljesítményt nyújtó Rákóczifalva, az előző fordulóban pedig a bajnokesélyes Tiszaföldvárhoz látogatott. Az aggasztóbb, hogy egyik meccsen sem sikerült pontot szerezni, viszont a szintén szenvedő tószegiek ellen bármi megtörténhet.

A két együttes szeptemberi találkozóján ugyan a Tószeg szerezte meg a vezetést, azonban végül a Kunszentmárton nyert 4–2-re. Kiss Balázsék ezúttal bizonyára nem engednék ki a kezükből az előnyt, ahogy azt tették ősszel, és egy tószegi siker esetében már csak két pont lenne a két csapat közti különbség a tabellán.

Mesterszemmel

Kiss Balázs, a Tószeg vezetőedzője: – Az első három tavaszi forduló nem úgy sikerült, ahogy terveztük. A legutóbbi meccs után azt nyilatkoztam, hogy az eddigi összes meccs a kezünkben volt, de kiengedtük sajnos mindegyiket. Hétvégén szeretnénk visszatérni a győztesek útjára. Szombaton a KuTe lesz az ellenfelünk, amely hasonló cipőben jár mint mi, de reméljük, hogy számunkra kedvező eredményt érünk majd el.

Varga Lajos, a Kunszentmárton elnöke: – Bizakodóan nézünk a hétvégi találkozóra. Az elmúlt meccsek eredménye ugyan nem mutatja, de úgy látjuk, sikerül rendeznünk sorainkat, mind fizikálisan, mind mentálisan. Vendégként nem lesz könnyű dolgunk, hiszen minden meccs nehéz idegenben, és biztosak vagyunk abban, hogy a Tószeg is mindent elkövet majd annak érdekében, hogy jó eredményt érjen el. Ettől függetlenül azzal a céllal vágunk neki a szombati találkozónak, hogy minimum az egy pontot megszerezzük, de nyerni szeretnénk természetesen.

További párosítások:

Szombat: Jászfényszaru–Tiszaföldvár, Martfű–Rákóczifalva, Kunhegyes–Szajol, Kenderes–Jánoshida, Kisújszállás–Jászárokszállás, 15.00. Vasárnap: Törökszentmiklós–Mezőtúr, 15.00.