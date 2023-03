Budapesten, a Tatai úti teniszcentrumban rendezték meg a 2023-as Lábtenisz Magyar Hármas (két pattanó, három érintő) bajnokságot, amelyet Magyar Lábtenisz Szövetség szervezésében valósítottak meg.

A viadalon a Fazekas Péter, Orosz Zsolt, Cziczás Sándor fémjelezte szolnoki együttes – kiegészülve Jónás Dáviddal – is részt vett, méghozzá átütő sikert aratva.

Kicsit döcögősen indult a játék számukra, ám egy vereség mellett két győzelmet is begyűjtöttek a fiúk a selejtezők során. Így is eljutottak azonban a döntőig, ahol meglehetősen nehéz ellenfél: a három válogatott játékossal felálló Kaposvár várt rájuk. Bár nem a szolnoki egység volt a mérkőzés esélyese, viszont mind védekezésben, mind pedig támadásban kimagaslót nyújtottak a fiúk. Folyamatosan egyre nagyobb előnyre tettek szert, 2–0-ra megnyerve a találkozót, amellyel megszerezték életük első magyar bajnoki címét.

Végeredmény:

1. Szolnok, 2. Kaposvár, 3. Utánpótlás válogatott, 4. Budapest.