Keleti csoport

Vasárnap, 14.00

Hajdúszoboszló–Facultas-Tiszafüredi VSE

Eddigi legjobb NB III.-as idényét futja egyelőre a Facultas gárdája, többnyire hozza a kötelezőt és még bravúrokra is futja erejéből.

Csakúgy, mint ősszel, idén is jó rajtot vett Dorcsák Zoltán csapata és egészen a vasárnapi, listavezető BVSC elleni meccsig (1–2) nem talált legyőzőre. Most sem kellett azonban szégyenkezniük, szépen helytálltak és a hajrában még emberhátrányban is sikerült gólt szerezniük.

A tréner bízik a jó folytatásban, de nehéz mérkőzésre számít Hajdúszoboszlón. Ellenfelük nagyon kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy az adott héten éppen mire lesznek képesek. Két győzelemmel kezdték a tavaszt, majd ugyanennyi vereség következett, a szoros mezőnyben ezzel az eredménnyel a tizedik helyre csúsztak vissza.