A Tisza Evezős Egylet és a Szolnoki Sportcentrum huszonkét versenyzője a dalmáciai Skradinban készült az idényre, amely napokon belül meg is kezdődik.

Mint Molnár Dezső szakosztályvezető elmondta, jól sikerült a csapat melegvízi edzőtábora. – A felkészülésnek ez nélkülözhetetlen szakasza, a vízi alapokat adja meg, segít a kilométergyűjtésben és a mozgás összehangolásában. Általában vegyes időjárásunk szokott lenni, széllel, hideggel, de most nagyon jó időnk volt. Százszázalékban teljesíteni tudtuk a célkitűzéseinket – mondta a szakvezető.

Jókor is jött a sikeres felkészülés a szolnoki evezősöknek, hiszen most szombaton már kezdődik a 2023-as versenyszezon, a 31. gr. Széchenyi István emlékverseny és 11. Nemzetközi Budapest Kupa Regatta viadalával. A megméretésen a szolnoki férfiak nyolcasban versenyeznek majd, Simon Béla, Juhász Adrián, Furkó Kálmán, Nagy Attila, Pomázi Bálint, Kalmár Áron, Pálmai Ágoston, valamint a német válogatottságig jutó Novák Edvin felállásban, de a korosztályos válogatott Kovács Eszter és Pádár Luca is vízre száll.