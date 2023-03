– Megérdemelt vereséget szenvedtünk – kezdte értékelését Besenyi. – Ezer sebből vérző csapat vagyunk, volt rengeteg hiányzónk az utóbbi időben, ráadásul fiatal is a keret. Adódtak ugyan helyzeteink, lehetett volna kisebb is különbség, azonban mi kihagytuk a ziccereket, ellenfelünk pedig belőtte. Ez annak is köszönhető, hogy a játékosoknak nincs még meg a kellő rutinjuk ahhoz, hogy értékesítsék ezeket a lehetőségeket, és hátrányban már lélektanilag is nehezebb teljesíteni. Nem szeretnék magyarázkodni, azon dolgozunk, hogy kijavítsuk a hibáinkat és minél jobb eredményeket érjünk el.

A vasárnapi mérkőzés legérdekesebb momentuma talán az volt, amikor a cserekapus, Ecsegi Zsolt a mezőnyben lépett pályára.

– Ez így volt előre eltervezve – beszélt a különös cseréről a szakember. – Ecsegi ügyes lábbal is, ezért küldtem őt a mezőnybe, nem a csapat körüli betegségek indokolták. Öt cserém volt, és mindenkinek lehetőséget adtam. Nem valószínű, hogy rendszert csinálok majd ebből, viszont ha úgy adja az élet, akkor máskor is bátran cserélem be őt.

A vezetőedző a csapat körül kialakult, már hetek óta tartó járványra is kitért.

– Szerencsére egyre többen jönnek ki a betegségből. Sajnos emiatt viszont nagy a lemaradásunk a bajnokságban. Megnehezítette a dolgunkat ez a járvány, hiszen alig van olyan játékos, aki ne lett volna beteg – számolt be a keret egészségügyi állapotáról Besenyi Gábor. – Azóta javult a helyzet, hamarosan már majdnem teljes kerettel dolgozhatunk. Vannak még ugyan sérültjeink, akad olyan is, aki még nem tudott debütálni az NB III-ban, azonban ők is a közeljövőben visszatérhetnek és teljes edzésmunkát végezhetnek. Én is átestem a betegségen, szerencsére négy nap alatt kijöttem belőle, jó lett volna, ha csapat is ilyen gyorsan kiheverte volna.

A Berény jelenleg a 19. a tabellán, kilenc ponttal lemaradva a 18., még mindig kieső helyen lévő Tiszaújvárostól, ráadásul a biztos bennmaradó, 16. hely is pillanatnyilag 13 egységre van a csapattól.