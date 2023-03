Az alapszakasz végeztével megkezdődött a harc a középszakaszban a jászkunsági felnőtt férfibajnokságban. A hatcsapatos ligában az alapszakasz első három helyezettje, a Szolnoki Baglyok SE, az SP-SZEK és a Törökszentmiklósi KSE jutott a felsőházba. Az alsóházban a Karcagi SE, az Albertirsai SE és a CEKK-Gerje küzd meg a helyekért.

Ami az esélyeket illeti: a bajnokság favoritja az eddigiek alapján a Szolnoki Baglyok, amely gárda veretlenül nyerte az alapszakaszt, és a márciusban indult középszakaszt is a Törökszentmiklós elleni 105–73-as győzelemmel kezdte. Utóbbi gárda viszont törlesztett a másik szolnoki együttesnek, az SP-SZEK-nek: noha az alapszakaszban kétszer is kikaptak tőlük, múlt pénteki összecsapásukon 93–91-es sikert arattak. Az alsóházban is két mérkőzés ment le idáig: a Cegléd kétszer is vereséget szenvedett, egyszer a Karcag (53–65), egyszer pedig az Albertirsa ellen (83–51).