Remek, mondhatni közönségszórakoztató mérkőzést játszott a hétvégén a tabella harmadik helyén álló Körösladány ellen a Facultas-Tiszafüredi VSE. Változatos volt a játék, rengeteg helyzet jellemezte a találkozót – elsősorban a vendégek kapuja előtt –, sokáig csak a futball sava-borsa, a gól hiányzott a repertoárból.

A hajrában ez is megérkezett, de nem akcióból, ahogy ez várható lett volna, hanem egy pontrúgás után talált be ellenfele hálójába Dorcsák Zoltán együttese, 1–0. Az egyre jobb szereplés egyre több nézőt is csalogat már a pálya szélére, a mai, első fordulóból elmaradt találkozó remélhetőleg újabb érdeklődőket vonz a Lipcsey Elemér sporttelepre.

A BKV Előre remek rajtot vett az ősszel, azután épp múlt hétvégi ellenfele, a Karcag szakította meg a győzelmi sorozatát. Vasárnap gól nélküli döntetlenre végeztek a kunságiak ideiglenes otthonában, Balmazújvárosban, ám a helyzetek alapján Igor Bogdanovics együttesének simán kellett volna nyerni a találkozót. Tiszafüreden abban bíznak, hogy nekik sikerül majd feltörniük fővárosi ellenfelük védelmét a szerdán 14 órakor kezdődő mérkőzésen. Esetleges sikerükkel ideiglenesen akár a dobogóra is felléphetnének a Tisza-tó-partiak.