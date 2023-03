Mint tudjuk a parasport, illetve annak integrációja a Magyar Kézilabda Szövetség számára is kiemelten fontos stratégiai feladat több szakág versenyeztetésével foglalkoznak. Közel három esztendeje a Nemzetközi Edzőképző Központ megkezdte a kerekesszékes- és a csörgőlabda-edzőképzést is. Sőt már nemcsak a csörgőlabdások és a kerekesszékesek, hanem más fogyatékkal élők is aktívan és versenyszerűen űzik a kézilabdát. Így volt ez Törökszentmiklóson is, ahol két helyszínen a Városi Sportcsarnokban és a Székács Sportcsarnokban léptek pályára a fiúkból és lányokból álló vegyescsapatok. Mindez tizennégy klub 165 játékosát éríntette. Szolnok vármegyét a Tiszaföldvár-Homok Bárczi DSE együttese, Lakatos Csaba tanítványai képviselték, akik ezüstérmet szereztek. A szervezők részéről Szloska Krisztián,a Szolnok Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke elmondta, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között, Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főispánja, aki egykoron versenyszerűen kézilabdázott. Herczeg Zsolt a térség országgyűlési képviselője, Markót Imre Törökszentmiklós polgármestere, Polgár András alpolgármester, valamint Szappanos István, a MKSZ Parasport Albizottságának elnöke.

Szloska Krisztián hozzátette, hogy az I. és a II. divíziókban kétszer 15 percet, a III. és IV. divíziókban kétszer 10 percet játszottak a csapatok. A mérkőzések sportszerű, izgalmas küzdelmeket hoztak. Az ünnepélyes eredményhirdetésen az esemény vendégei adták át a jól megérdemelt érmeket és a különdíjakat a sportolóknak.

A III. forduló végeredménye:

I. divízió: 1. Türr I.DSE I. (Baja), 2. Balla DSE I. (Pápa), 3. Csefosz SE (Szigethalom), 4. Türr I. DSE II. (Baja)

II. divízió: 1. Staféta DSE (Győr) 2. Bárczi DSE (Tiszaföldvár-Homok), 3. Rejtett Kincsek Marso SC (Nyíregyháza).

III. divízió: 1. Balla DSE II.(Pápa), 2. Esély SE (Győr), 3. Kézenfog Alapítvány (Kömlőd)

IV. divízió: 1. Tempo SE (Tordas), 2. Csalogány DSE, 3. Hársfa Levelek, 4. Hársfa Prizma (mindhárom Budapest).